طيار سابق بحرب أكتوبر: هتاف الله أكبر بيهز الطائرات

قال اللواء طيار أركان الأسبق حرب محمد صلاح عارف، إن أول طلعة كانت أطول طلعة جوية في هليكوبتر في علميات نصر أكتوبر.



وأضاف عارف خلال لقائه مع برنامج “نظرة” على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنه تم إخطاره بموعد الطلعة الجوية في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا، وتم إعطائه أوامر بتوزيع مجموعات مكونة من ضابط وأربعة جنود في الأماكن المحددة.

هتاف الله أكبر



وتابع: أن هتاف الله أكبر كان بيهز الطائرة، وأنه تم إنزال المجموعات العسكرية في أماكنهم المحددة ولا توجد أي عملية إنارة في الطائرة.



وأوضح أن عقب الانتهاء من توزيع المجموعات العسكرية رفضت العودة عكس خط السير وفضلت العودة في نفس خط السير.