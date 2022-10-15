كارول سماحة: الرئيس السيسى عمل نقلة نوعية في مصر والأوروبيين مبهورين بما تحقق

أكدت النجمة اللبنانية كارول سماحة، أن التطور الذي تشهده مصر في السنوات الأخيرة رائع وهذا رأي الناس داخل مصر وخارجها، موضحة أن العالم كله يشهد ما يتم انجازه في مصر ويقف أمامه في حالة انبهار خاصة وأن مصر تحقق قفزة نوعية على جميع الأصعدة.

ووجهت الفنانة كارول سماحة، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يحققه من انجازات في مصر، قائلة: "الأوربيين مبهورين مما يحدث في مصر وفي تطور في الخدمات والسياحة وبرافو للرئيس السيسى على كل المجهود وكل اللي بيعمله ومصر تحولت من وضع خطير لوضع آخر الان".

وتابعت: "يا مصريين كنتم فى مكان خطير وصعب ومصر هي الدولة العربية الوحيدة اللي عندها جيش وقادرة تقف على رجلها ولو صابها شيء نضيع كلنا".