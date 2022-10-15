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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عضو رابطة الأندية: جهود مكثفة للعب النادي المصري مبارياته بالدوري في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور شريف صالح عضو مجلس ادارة رابطة الأندية عن النادى المصري أن هناك جهود مكثفة للعب المصري في الإسماعيلية. 

وأوضح عضو رابطة الأندية أن تحديد ملعب برج العرب لمباراة المصري وسيراميكا بسبب ان شركة تذكرتي لازم تحدد ملعب لفتح سيستم تذاكر المباراة. 

وقال عضو رابطة الأندية بإذن الله عند انتهاء المشكله مع الامن سنحدد ملعب قناة السويس بالاسماعيلية.

وشدد عضو رابطة الأندية انه يبذل مع احمد دياب رئيس الرابطة جهود مكثفة مع الامن يعرفها جيدا مستر كامل ابو علي 

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واكد الدكتور شريف صالح انه علي استعداد لتقديم استقالته فورا من الرابطه اذا طلب منه كامل ابو علي منه ذلك. 

جاءت تصريحات عضو رابطة الأندية المصرية ردا على ما أشيع عن تراخيه فى التعامل مع أزمة الملعب الخاص بمباريات النادى المصرى ورفض اللعب على استاد هيئة قناة السويس وإعلان ملعب برج العرب ملعب للنادى المصري رغم رفض مجلس الإدارة و الجماهير . 

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