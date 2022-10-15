لعدم الإضرار بالصناعة.. 4 أشهر أمام المصريين بالخارج لجلب سيارة بالمزايا الجديدة

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الرسوم والجمارك جاء في مصلحتهم ١٠٠٪؜.

وأشارت الوزيرة خلال مداخلة مع برنامج Trending على قناة BBC عربية، إلى أن المصري بالخارج من حقه أن يجلب سيارة شخصية لمصر ، والقانون الجديد الذي تمت إحالته لمجلس النواب، ينص على أنه لكل مصري بالخارج عمره ١٦ عاما أو أكثر أن يجلب سيارة شخصية باسمه لمرة واحدة فقط.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مشروع القانون ينص أيضا على أن تسجيل السيارة وربط الوديعة في غضون ٤ أشهر، وإنهاء إجراءات الشحن والنقل في غضون سنة، وذلك لإعطاء الفرصة للانتهاء من كافة تلك الإجراءات.

ولفتت الوزيرة إلى أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية صعبة، وأن جلب المزيد من العملة الصعبة هو شكل من أشكال الدعم في وقت الأزمة، موضحة أن كافة الدول تحرص في وقت الأزمات على تدعيم الاحتياطي من العملة الصعبة.

وتابعت وزيرة الهجرة أننا في مصر هناك زيادة في أسعار السيارات، وذلك في ضوء أزمة صناعة السيارات في الدول الغربية، بالإضافة إلى توقف بعض المصانع بسبب أزمة الغاز فأصبح المنتج من السيارات أقل وأصبح هناك ارتفاع شديد في أسعار السيارات في السوق، وفقا لمبدأ العرض والطلب.

وأكدت السفيرة سها جندي أن الاهتمام بالمصريين هو أسلوب عمل وليس مؤقتا، فهم في قلب عملية التنمية التي تتم، سواء كان مصريا في الداخل أو في الخارج، فهذا جزء من سياسة عمل الحكومة المصرية.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك المزيد من المميزات والمحفزات في جميع المجالات مثلما حدث في توفير عروض في مجال الطيران و الإسكان أو أوعية ادخارية مخصصة للمصريين بالخارج.

وأكدت السفيرة سها جندي أن تحديد ٤ شهور فقط جاء لعدم التأثير على صناعة السيارات القائمة في مصر.