استبعاد مدير المدرسة.. ولي أمر يشعل النيران في نفسه بالبحيرة

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة اليوم السبت، واقعة مؤسفة حيث أقدم ولي أمر على إضرام النيران في نفسه داخل ديوان الإدارةالتعليمية بالمدينة، احتجاجًا على عدم تسليم نجله الكتب المدرسية، وتم نقل المصاب لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.





وأشعل ولي أمر النيران في نفسه، احتجاجا على عدم تسليم نجله الكتب، وتم نقل المصاب لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم وعقب الواقعة استبعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مديرة المدرسة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار، بالحادث.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم الشرطة لمكان الواقعة وتبين قيام أشرف.م.م، ولي أمر تلميذ بمدرسة إبراهيم عبدالعال للتعليم الأساسي،بإشغال النيران في نفسه وقيام موظفي الإدارة التعليمية بإخماد النيران من جسده، احتجاجا على رفض مديرة المدرسة تسليم الكتبالمدرسية لنجله المقيد بالصف الأول الابتدائي وتم نقل المصاب لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبه قرر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استبعاد مديرة مدرسة إبراهيم عبدالعال للتعليم الأساسي بإدارة بندركفر الدوار التعليمية، وإحالتها للتحقيق لعدم تسليمها الكتب المدرسية للتلميذ ومخالفتها للقرارات الوزارية وتعنتها في هذا الشأن.



وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الميدانية المستمرة والمرور علىالمدارس بنطاق اداراتهم التعليمية للوقوف على الموقف التنفيذي من تسليم الكتب المدرسية ورصد أي معوقات تعوق انتظام العملية التعليميةواستقرارها.