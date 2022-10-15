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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة المحترفين المصرية تشارك في منتدى الدوريات العالمية بدبي

صدى البلد

تشارك رابطة المحترفين برئاسة أحمد دياب، في الاجتماع السنوي لمنتدى روابط الدوريات العالمية، والتي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية يومي 18و19 أكتوبر الجاري، وذلك للمرة الأولى في المنطقة، والذي سيشهد مشاركة نخبة من صناع القرار من القيادات الرياضية، في روابط الدوريات العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومجلس إدارة الجمعية الدولية لكرة القدم، لاستشراف وصياغة مستقبل اللعبة.


ويعتبر هذا المنتدى، واحداً من أكبر تجمعات روابط كرة القدم المحترفة حول العالم، وتسعى الجلسات، التي ستقام على مدار يومين في سيتي دبي، إلى تحقيق أهداف ترتبط بحوكمة كرة القدم، قواعد اللعبة، النزاهة، تنسيق جدولة المسابقات لضمان توافر اللاعبين في المسابقات الدولية، العلاقات بين الأندية ولاعبيها، وخاصة علاقات التعاقد مع اللاعبين، تنظيم انتقالات اللاعبين، وتنظيم التعاقدات مع الوكلاء والوسطاء.


ويُعقد هذا المنتدى سنوياً بمشاركة الروابط المحترفة لكرة القدم من مختلف دول العالم، وهي الروابط الأعضاء، ويعد فرصة حقيقية تتعاون فيها الروابط فيما بينها، لبناء علاقات مهنية متميزة، وتستضيف رابطة المحترفين الإماراتية الاجتماع السنوي لعام 2022، بحضور 32 رابطة محترفة لكرة القدم، وأكثر من 75 ممثلا عن الهيئات الرياضية.


وكشفت الرابطة الإماراتية عن اعتماد حضور رفيع المستوى في المنتدى، بتواجد ممثلي: الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رابطة الأندية الأوروبية، رابطة الدوري الأوروبية، رابطة اللاعبين المحترفين "فيفبروFIFPRO"، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" ومنظمة العمل الدولية "ILO"، بالإضافة إلى ممثلي روابط دوريات دول كل من: إنجلترا، أستراليا، بلجيكا، كوستاريكا، الدنمارك، مصر، الإكوادور، فرنسا، ألمانيا، الهند، إسرائيل، قطر، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، مدغشقر، المكسيك، نيجيريا، بنما، بولندا، البرتغال، السعودية، أسكتلندا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، هولندا، تركيا، أمريكا، أوزبكستان وزيمبابوي.


وستقام جلسات وورش عمل المنتدى على مدار يومين، يتم خلالها مناقشة العديد من القضايا التي ترتبط بحوكمة كرة القدم، قواعد اللعبة، النزاهة وتنسيق الروزنامة الدولية للمنافسات، وغيرها من الجوانب حول الانتقالات وحقوق اللاعبين وغيرها، على أن تشهد تقديم مخرجات وتوصيات من شانها أن تحدد الكثير من ملامح العمل المرتبط بصناعة كرة القدم حول العالم وسبل التطوير وتجاوز التحديات الحالية والمتوقعة.


كما ستتم مناقشة أحدث تطورات الأصول الرقمية في عالم كرة القدم NFT's وآلية تطبيقها.

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