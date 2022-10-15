سهير رمزي تتألق في إطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

نشرت الفنانة الكبيرة سهير رمزي صورة جديدة لها، عبر خاصية “استوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



وظهرت سهير رمزي في صورة شتوية أنيقة، مرتدية بلوزة باللون الأسود وبنطال بنفس اللون مما حازت علي اعجاب متابعيها .





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يذكر أن آخر أعمال سهير رمزي مسلسل "القاتل الذي أحبني"، وهو بطولة هاني رمزي، محمد جمعة، أحمد فؤاد سليم، رانيا منصور، دنيا ماهر، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين، وعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية وتكون من 30 حلقة، ودارت أحداثه في إطار درامي كوميدي.

وشاركت عام 2017 فى مسلسل "قصر العشاق" من بطولة فاروق الفيشاوي وبوسي وعزت العلايلي ورانيا فريد شوقي وكمال أبو رية من تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد صقر وذلك بعد انقطاع عن التمثيل دام أكثر من 11 عام بعد أخر عمل تليفزيوني لها عام 2006 في مسلسل "حبيب الروح".



