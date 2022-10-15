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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان قصير.. اليسا تثير جدلا بإطلالة جريئة |شاهد

إليسا
إليسا

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتإنستجرام، فيديو باطلالة جديدة.

 

وظهرت الفنانة اللبنانية إليسا، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستان باللون البينك قصير فوق الركبة  ونسقت معه كوتحذاء بنفس اللون.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة اللبنانية إليسا، على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا علىكتافيها.


 

أكدت المطربة اللبنانية إليسا عن دخولها فى قصة حب جديدة خلال هذه الفترة، مما يجعلها تكثف من طرح العديد منالأغاني الرومانسية، التي كان أخرها أغنيتها مع سعد لمجرد من أول دقيقة.

وأضافت إليسا من خلال برنامج عرب وود، أنها بالفعل تعيش فى قصة حب جديدة خلال هذه الفترة، قائلة: “نعم أنا أحبجديد بس مفيش معلومات ممكن اقولها عن حبيبي سوري”.

 

https://www.instagram.com/reel/CjvSdDbI8P4/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

الفنانة اللبنانية إليسا اللبنانية إليسا فستان باللون البينك بفستان قصير برنامج عرب وود

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