فرص العمل للشباب|رئيس العربية للتصنيع: تلبية احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات  المرورية المؤمنة

لكافة أنواع المركبات

أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن افتتاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة يعد خطوة ناجحة جديدة، تؤكد فيها الهيئة ريادتها فى توطين أحدث التكنولوجيات الحديثة فى الصناعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز فرص الإستثمار وتعميق التصنيع المحلى فى مختلف الصناعات وزيادة القيمة المضافة .

وأشاد "عبد اللطيف" خلال افتتاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة، بالتعاون مع شركة تونجز الألمانية التى تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة, حيث تضمن جوانب التعاون تدبير أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج الألمانية الصنع ونقل التكنولوجيا الرقمية الحديثة المتوافقة مع منظومة النقل الذكي.

وأوضح مختار عبد اللطيف، أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف تلبية كافة احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المرورية المؤمنة لكافة أنواع المركبات ، وبأسعار منافسة، ثم التوسع مستقبلا للتصدير للدول الأفريقية والعربية، خصوصا مع توقيع مصر العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول الأفريقية والعربية، مما يؤهلها أن تصبح مركزا لتصدير اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة للدول الأفريقية والعربية , فضلا عن توفير العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين .

وشدد "رئيس الهيئة العربية" على أهمية تعزيز التعاون لتلبية احتياجات الأشقاء بدول القارة الأفريقية من اللوحات المرورية المؤمنة ونقل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية من خلال مراكز التدريب بالهيئة العربية للتصنيع.