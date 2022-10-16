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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

"رواد 2030" يستضيف وفدا من الاتحاد الأفريقي لبحث سبل التعاون المشترك

صدى البلد

استضاف مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد من الاتحاد الأفريقي وذلك في إطار فتح باب التقديم للدورة الثانية من الحاضنة المصرية الأفريقية، وذلك بمقر عيادات الأعمال الخاصة برواد 2030 في الجريك كامبس، ضم الوفد عدد من رواد الأعمال والجهات الداعمة والإعلاميين.

 

واستعرض القائمون على المشروع، الأنشطة الخاصة برواد 2030 والحاضنة المصرية الأفريقية، كما تم استعراض نموذج لعيادات الأعمال وكيفية عملها وتلقي الاستشارات والالتحاق بها.

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واثنى الوفد الأفريقي على مشروع رواد 2030 والأنشطة التي يقوم بها على أرض الواقع، مشيدًا بتقديم المشروع خدمات حقيقية على أرض الواقع لرواد الأعمال ولكل المهتمين بمجال ريادة الأعمال.
 
كما أشاد الوفد بعيادات الأعمال الخاصة برواد 2030 والحاضنة المصرية الأفريقية وأبدوا رغبتهم في الالتحاق بها، كما طلب الوفد التعاون في برامج نقل الخبرات للاستفادة من العيادات وغيرها من المشروعات التي يقدمها رواد 2030.

وأكدت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، أن مبادرة عيادات الأعمال في مصر هدفها الرئيسي تقديم استشارات في كل المجالات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وأيضًا للمتعثرين من أصحاب الشركات الناشئة بهدف استكمال مشروعاتهم.

وأوضحت خليل، أن العيادات تقدم استشارات عامة ومالية وقانونية تهدف إلى تكوين مرجعية قانونية، مشيرة إلى أن من ضمن أهداف هذه العيادات، المحافظة على استدامة الشركات الناشئة.

وعن الحاضنة المصرية الأفريقية قالت خليل أنها تقدم الدعم الكامل لشباب القارة الأفريقية في مجال ريادة الأعمال، الذين لديهم أفكار مبتكرة لشركات ناشئة.

وأفادت خليل أن توجه المشروع لاطلاق الحاضنة المصرية الأفريقية، نابع من اهتمام الدولة المصرية بالقارة الأفريقية وبشبابها لتنمية القارة بشكل عام مضيفة أن طاقة الشباب بالقارة ستنهض بها اقتصاديا وذلك عن طريق المشروعات والأفكار المبتكرة لدى الشباب.

مشروع رواد 2030 وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية الحاضنة المصرية الأفريقية رواد الأعمال

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