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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب زوجته السابقة.. كاظم الساهر يتوقف عن غناء «الحب المستحيل» بحفل عمان

كاظم الساهر
كاظم الساهر

جدل كبير صاحب الفنان كاظم الساهر خلال اليومين الماضيين؛ بعدما توقف عن الغناء فجأة في أثناء إحيائه أحد الحفلات على مسرح دار الأوبرا العمانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان كاظم الساهر في أثناء غناء «الحب المستحيل» على المسرح، لكنه توقف فجأة عن الغناء، وأعطى ظهره للجمهور. 

وأصابت كاظم الساهر حالة من العاطفة حينما كان يغني شطرا من بيت شعر نزار قباني " أيا امرأة تمسك القلب"، ولم يكمل كلماته "بين يديها"، ليفاجئ فرقته الموسيقية بالتوقف فجأة. 

وانتشر فيديو آخر لكاظم الساهر وهو يشكر الجمهور العماني على حضور حفله، وأشاد بالتنظيم، واعتذر عن توقفه عن غناء الحب المستحيل، قائلا:" ما قدرنا نشيل العواطف".

وكتب أحد محبي كاظم الساهر عبر تويتر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها عن غناء الحب المستحيل، بعد رحيل زوجته السابقة وأم أبنائه، ويعتذر عن استكمالها.

وأحيا كاظم الساهر 3 حفلات في دار الأوبرا السلطانية، بمسقط، أيام 13 و14 و15 أكتوبر الجاري، وشهدت إقبالا جماهيريا كبيرا. 

 

جاء ذلك بعدما قدم حفلا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد سيتى في السعودية، وسط حضور عدد كبير من جمهوره. 

وقدم كاظم الساهر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى أغنيته سوة الجديدة والتى قدمها لأول مرة على مسرح أبو بكر سالم.

وتفاعل الجمهور مع المطرب كاظم الساهر على مدار ساعتين كاملتين قدم خلالهما أشهر أغانيه منها قولي أحبك ومدرسة الحب والمستبدة وها حبيبي وأكرهها والمحكمة ودلوعتي وزيديني عشقا وكل ما تكبر تحلى.

كاظم الساهر الفنان كاظم الساهر المطرب كاظم الساهر دار الأوبرا الحب المستحيل

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