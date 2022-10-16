تباين أسواق المال العربية بمستهل تعاملات الأسبوع

هبطت أغلب مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام اليوم الأحد ،مستهل تعاملات الأسبوع .

ونستعرض حركة التداول فى أسواق المال العربية علما بإن اليوم أجازة رسمية لبورصتى أبوظبي ودبي على أن تستأنف تداولتها غدا الاثنين.

البورصة تربح 9.5 مليارات جنيه وسط ارتفاع جماعي لمؤشراتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر9 مليارات جنيه ليصل إلى 697 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 3ر1 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 98ر1% مسجلاً 88ر10048 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 61ر1% ليصل إلى 65ر2186 نقطة.

وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 56ر1% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 71ر3125 نقطة.



مؤشرا البحرين يقغلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,867.78 بارتفاع قدره 0.19 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 656.67 بارتفاع قدره 0.35 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و12 ألفا و820 سهما بقيمة إجمالية قدرها 595 ألفا و670 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 15.90 نقطة ليقفل عند مستوى 11405.88 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 3.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 98 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: دار المعدات، والسعودي الألماني الصحية، وأنابيب الشرق، والنهدي، وأسمنت تبوك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سلامة، ومجموعة الحكير، وأسيج، واليمامة للحديد، ومفيك ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.76 % و 6.19 %.

فيما كانت أسهم شركات: زين السعودية، ودار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، وإعمار الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: دار المعدات، والراجحي، ودار الأركان، وزين السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 25.63 نقطة ليقفل عند مستوى 19744.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 13.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 190 ألف سهم تقاسمتها 1577 صفقة.

مؤشر بورصة قطر يغلق منخفض

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضًا بمقدار 83.21 نقطة، أي ما نسبته 0.65%، ليصل إلى 12 ألفًا و635.04 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 87 مليونًا و201 ألفًا و494 سهمًا، بقيمة 218 مليونًا و300 ألف و392.859 ريالًا، نتيجة تنفيذ 7450 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات، بينما انخفضت أسعار 34 شركة أخرى.

بورصة مسقط تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4529.97 نقطة منخفضًا بـ 11.4 نقطة وبنسبة 0.25 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4541.35 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و907 آلاف و513 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 154.4 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 749 ألفًا و664 ريالًا

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.41%، لتصل عند مستوى 2498.26 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2303 صفقات.



بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 18ر49 نقطة، ليبلغ مستوى 05ر6938 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 70ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر101 مليون سهم عبر تنفيذ 7400 صفقة نقدية بقيمة 3ر26 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس بمقدار 08ر5 نقاط ليبلغ مستوى 30ر5227 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 9ر55 مليون سهم عبر تنفيذ 2699 صفقة نقدية بقيمة 1ر5 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر70 نقطة ليبلغ مستوى 86ر7756 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 90ر0 في المئة من خلال تداول 5ر45 مليون سهم عبر تنفيذ 4701 صفقة بقيمة 2ر21 مليون دينار كويتي.

وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9ر19 نقطة ليبلغ مستوى 05ر5374 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 9ر41 مليون سهم عبر 1903 صفقات نقدية بقيمة 2ر4 ملايين دينار كويتي.