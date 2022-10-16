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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الأحد

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقى 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.039 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 1905 نقطة.

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ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

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المصريون يستحوذون على 76.3% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2186 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3125 نقطة.
 

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 12325 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4067 نقطة.


 

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