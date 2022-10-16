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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

سعر الدواجن في الأسواق
سعر الدواجن في الأسواق اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الأحد 16 أكتوبر 2022، شهدت، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار الفراخ خلال الفترة المقبلة نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توافرها.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 16 اكتوبر   

أسعار الدواجن البيضاء:  تراوحت اليوم الأحد بين 35 و36 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بنحو 40 و42 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  إن الأسبوع الماضي شهد  الإفراج عن ذرة بـ 35 مليون دولارـ وفول صويا بـ 15 مليون دولار لإحداث توازن في السوق.

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أسعار الذهب اليوم الأحد 16-10-2022 فى الأسواق

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ونصح وزير الزراعة المربين بـ شراء الذرة المحلية في موسمها واستخدامها كعلف للدواجن.

وتابع السيد القصير :" نجلس غدا مع رئيس الوزراء ومجموعة من ممثلي قطاع الدواجن من اجل وضع حلول لهذا الأمر "، مؤكدا حرص الدولة على الحفاظ على صناعة الدواجن لأنها صناعة مؤثرة.

أسعار الدواجن البلدي: بين 55 و57 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 44 و50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأوراك: بين 40 و44 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه: بين 85 95 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الرومي: بين 60و65 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الأمهات البيضاء: بين 28 و36 جنيهًا للكيلو.

وطبق الكبد والقوانص بـ 30 جنيها .

ويسجل كيلو الأجنحة 30 جنيهًا ، 

ويصل سعر كيلو الأرانب إلى 79 جنيهًا 

أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا .

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية 

كما شهدت أسعار الكتاكيت استقرار نسبيا ، حيث جاء سعر الكتاكيت في السوق المحلية كالتالي:

سعر كتكوت أبيض: بين 6.25 6.50 جنيه.

سعر كتكوت ساسو: 4.75 و5 جنيهات.

 

أسعار البيض اليوم الأحد 16 أكتوبر في السوق المحلية

سجلتت أسعار البيض الأحمر اليوم 76 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض إلى 80 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي فوصل إلى 90 جنيها.    

 

أسعار البط اليوم   

أسعار البط البلدي بـين 55 و60 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 49 و53 جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار البط الفرنساوي بين 26 و28 جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار البط المولار بين 35 و38 جنيها للكيلو في المزرعة

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ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

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