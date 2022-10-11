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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البيضاء بـ 35 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

أسعار الدواجن يوميا
أسعار الدواجن يوميا

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

 

ويقدم  موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت والبط اليوم والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا.

 

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

 سعر كيلو الدواجن البيضاء إلي 35 جنيها،  وطبق الكبد والقوانص بـ 20 جنيها ، أما البانيه يصل سعره إلي 80 جنيها .

ويسجل كيلو الأجنحة 35 جنيهًا ، ويصل سعر كيلو الأرانب إلى 79 جنيهًا ،أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا

وسجّل كيلو البط المسكوفي 60 جنيهًا ، أما البط الأبيض بـ 57 جنيهًا، ويسجل كيلو الديك الرومى 60 جنيهًا

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء الأمهات نحو 26 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك لنحو 32 جنيها للكيلو الواحد

 

أسعار البط اليوم الثلاثاء في السوق المحلية:


أسعار البط  البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو


أسعار البط المسكوفي بين 45-50 جنيها للكيلو


أسعار البط الفرنساوي بين 32-35 جنيها للكيلو


أسعار  البط المولر بين 35-37  جنيها للكيل

 

 

اسعار الدواجن بورصة الدواجن اسعار البيض سعر كيلو الدواجن البيضاء

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