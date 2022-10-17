بعد دخول شيرين المصحة.. طبيب: مدمني المخدرات والكحول يميلون للتخلص من حياتهم

اثار منشور علي الفيسبوك من مفسرة الاحلام اسماء بدوي وتحذير شيرين من تعرضها للمرض النفسي في مارس الماضي والذي سيؤدي للتخلص من حياتها.

وكان قد صرح شقيق شيرين عبد الوهاب من أنها تتعاطي المخدرات.

ويقول الدكتور سامي المهدي استشاري الأمراض النفسية ان المدمنين ، يصبحون مقتنعين بأن إنهاء الحياة هو السبيل الوحيد للخروج، إذا كان أحد أحبائك مدمنًا على المخدرات أو الكحول ، فإنهم معرضون للتخلص من حياتهم بشكل أكبر من أي مرض نفسي آخر .

وتابع :" ففي خضم تعاطي المخدرات وكل عواقبها ، من السهل التفكير في عدم وجود أمل في الشفاء او الخوف من المجتمع حيث تتراكم العلاقات المحطمة ، والمشكلات الصحية ، وفقدان الوظائف ، والمشكلات المالية لتشكل عقبة كبيرة تمنع الأمل وهذا مايمكن أن تتعرض له شيرين عبد الوهاب أثناء علاجها في مواجهة هذه المشاكل ، وعلى رأس المعركة المستمرة مع الإدمان نفسه ، من الصعب تصديق أن وضعهم ليس بعيدًا عن الأمل ، المدمنين يغمرهم أحد المشاعر التالية ويشعرون أنهم لن يتغلبوا عليها أبدًا ".

وأضاف :" التعاسة: ما يبدأ بمشاعر الضيق والحزن يتراكم حتى يصبحوا تحت وطأة الاكتئاب الكامل . في كثير من الأحيان ، يستخدم الناس المخدرات والكحول لتخدير المشاعر المؤلمة أو حجب ذكريات الأحداث الماضية. يؤدي هذا غالبًا إلى دوامة غير صحية من التجنب ، وزيادة الحزن ، واكتئاب أعمق. قبل أن يعرفوا ذلك ، هم في حفرة من اليأس يشعرون أنهم لا يستطيعون الهروب".



واستكمل :" الندم: الإدمان يؤدي إلى اختيارات سيئة. غالبًا ما تترك هذه القرارات غير الصحية كومة من الأسف في أعقابها. من الصعب التخلص من مشاعر الذنب والخزي. إذا حدث الانتكاس ، فهذا يضيف المزيد من مشاعر الفشل والندم. مع ثقل هذه المشاعر على قلوبهم ، قد يجد أولئك الذين يعانون من تعاطي المخدرات صعوبة كبيرة في مواجهة أنفسهم في المرآة. إنهم لا يشعرون أنهم يستحقون العيش ، لذلك قرروا إنهاء حياتهم".



واختتم :" الهزيمة: غالبًا ما يؤدي النقد الذاتي إلى الشعور بالهزيمة . "لا يمكنني فعل أي شيء بشكل صحيح." "أنا فاشل." "حياتي كلها خاطئة." يمكن أن تضيف محاولات الرصانة المتكررة إلى هذه المشاعر. اقتناعًا بأنهم لن يروا النصر أبدًا ، تتسلل الأفكار الانتحارية إلى الداخل".

و كانت قالت مفسرة الاحلام اسماء البدوي في منشورها من٧ اشهر " رسالة تحذير إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب من مفسرة الأحلام أسماء بدوي وقالت نصاً :

اتمنى اللى قريب من الفنانة شرين عبدالوهاب ينتبه عليها فى رؤيا تحذر من خطر الانتحار بإستخدام حبوب والله أعلم أرجو اللى يعرفها يكون الى جانبها ويدعمها.