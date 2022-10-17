مفيش إخواني واحد استشهد في حرب 56.. يوسف الحسيني: الإخوان حرقوا القاهرة.. فيديو

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي من حرقت القاهرة، معقبا: "الإخوان هما اللي حرقو القاهرة".

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "هناك أوراقا تثبت ضلوع الإخوان في حريق القاهرة"، لافتا: "الإخوان لم تقوم بعمل أي شيء متعلق بمكافحة الاحتلال البريطاني".

وأشار: "الإخوان قالوا إحنا كنا نحارب مع الفدائيين في حرب 56"، معلقا: "هاتلي إخواني واحد سقط شهيدا في حرب 56".

وأوضح: "حزب الوفد تم تشكيله للوقوف أمام الاحتلال البريطاني"، مضيفا: "حزب الوفد وأحزاب الأقلية آنذاك لديهم قوائم بالأسماء الذين شاركوا في النضال الوطني ضد الاحتلال".

وتابع: "دور على أي شيء متعلق بالجماعة مرتبطة بالنضال الوطني لن تجد"، مؤكدا: "لا يوجد اسم إخواني واحد استشهد في حرب 56".