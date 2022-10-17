محامي شيرين عبد الوهاب: كنت أريد إخراجها من المستشفي على مسؤوليتي الخاصة.. فيديو

قال ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب أنه كان يريد إخراج شيرين من المستشفي علي مسؤوليته الخاصة وإرجاعها لمنزلها مرة أخرى حتي يتم رعايتها من قبل والدتها وشقيقها ولكن لم يستطع فعل ذلك بسبب التحقيقات المستمرة حتى الآن.

وأضاف "قنطوش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن التقرير الصادر من المستشفى كان فيه أن شيرين عبد الوهاب تحتاج رعاية لمدة شهر داخل المستشفى، ولم يكن به شيئا آخرا.

وتابع محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب أن المستشفى التي توجد بها شيرين هي مستشفى متخصص في مجال الطب النفسي.