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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع البريطانية: روسيا تواجه مشكلات لوجيستية أكثر صعوبة بعد انفجار جسر القرم

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن روسيا تواجه صعوبات شديدة في المشكلات اللوجيستية بعد تفجير جسر القرم.

وقالت المخابرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في تقرير لها، إن روسيا أصبحت تواجه مشكلات لوجيستية أكثر صعوبة بعد الانفجار الذي استهدف جسر القرم.

وأوضحت المخابرات العسكرية البريطانية أنه مع توتر الوجود الروسي في خيرسون، وتدهور طرق الإمداد عبر القرم، أصبح خط الإمداد الأرضي عبر مقاطعة زابوروجيا هو الأكثر أهمية بالنسبة لروسيا.

وأشارت المخابرات البريطانية إلى أن القوات الروسية ستزيد على الأرجح الإمدادات اللوجيستية عبر ماريوبول في محاولة لتعويض نقص الإمدادات عبر جسر القرم.

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