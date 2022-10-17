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إلهام أبو الفتح
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أخبار العالم

متعهدًا بالنصر.. زيلينسكي: طائرات مسيرة روسية تهاجم أوكرانيا بأكملها

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الطائرات المسيرة الروسية تهاجم أوكرانيا بأكملها، لكن لن تتمكن موسكو من تحطيم البلاد.

وقال زيلينسكي في تصريحات على قناة بـ"تيليجرام" "طوال الليل وطوال الصباح، يرعب العدو السكان المدنيين. طائرات بدون طيار وصواريخ كاميكازي تهاجم أوكرانيا بأكملها. قصف مبنى سكني في كييف".

وأضاف "يمكن للعدو مهاجمة مدننا، لكنه لن يتمكن من تحطيمنا. لن ينال الروسيون سوى العقاب العادل والإدانة من الأجيال القادمة. وسوف نحقق النصر".

طائرات مسيرة

وكانت الرئاسة الأوكرانية قالت، صباح اليوم الاثنين، إن العاصمة كييف تعرضت للقصف بواسطة طائرات مسيرة انتحارية، ما أدى إلى اندلاع حريق في مبان بأحد أحياء العاصمة.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن عمدة كييف فيتالي كليتشكو قوله إن كييف تعرضت لهجمات بواسطة طائرات مسيرة انتحارية، مضيفا أن "الروس يعتقدون أن هذا يساعدهم، لكن هذا يظهر يأسهم".

وأضاف "نتيجة للهجوم، اندلع حريق في مبنى غير سكني في كييف، ورجال الإطفاء يعملون، والعديد من المباني السكنية تضررت، وعمال الرعاية الصحية في مكان الحادث، بعد قليل سنوضح المعلومات حول الضحايا"، بينما تم العثور على شظايا لطائرة كاميكازي.

وأشار إلى سماع دوى 3 انفجارات متتالية على الأقل في حي شيفشنكيفسكي بوسط العاصمة بعد أسبوع على القصف الصاروخي الروسي الذي طالها.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا الطائرات المسيرة هجوم اندلاع حريق

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