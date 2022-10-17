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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

سفير تشيلي بالقاهرة: مصر دولة ومحورية ودورها مهام للغاية في المنطقة

صدى البلد

أكد سفير دولة تشيلي بالقاهرة "روبرتو ايبرت" دور مصر المحوري والمهم إقليميا وعالميا، قائلا " مصر دولة محورية ودورها مهم للغاية في المنطقة".
وأضاف سفير تشيلي - في تصريحاخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين خلال فعاليات أسبوع الأيبيروأمريكي الذي تحتضنه الإسكندرية - أن الدور المصري مشهود له بفعالياته في كافة المجالات دولياً.
وأشاد بما تبذله مصر من جهود للتنسيق وتنظيم لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المرتقبة نوفمبر القادم ما يؤكد دورها المهم دولياً.. موضحا أن مؤتمر المناخ يمثل أهم حدث دولي يشهده العالم في تلك الآونة، كما ستشارك تشيلي في فعاليات المؤتمر من خلال وفد مميز بما يعكس أيضا مدي قوة العلاقات بين الجانبين.
وأكد عمق ومتانة العلاقات التي بين مصر وبلاده وأنها تشمل كافة المجالات، مشيرا إلى أن مصر وتشيلي تحتفلان بمرور عقود عديدة على تاريخ العلاقات الدبلوماسية المشتركة.
وأوضح أن العلاقات بين مصر وتشيلي تشمل جوانب عديدة منها المجالات العلمية والتعليمية والأكاديمية والزراعية والصناعية، مشيرا إلى أن تلك المجالات تعد من أهم جوانب التعاون الثنائي.
وتشارك في الدورة الحالية للأسبوع الثقافي الإيبيروأمريكي كل من الأرجنتين، أسبانيا، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواي، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان، أوروجواي وفنزويلا.
وللعام الثاني على التوالي، تقدم 16 دولة من دول إيبيروأمريكا برنامجًا للأنشطة الثقافية في الإسكندرية خلال الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر" أسبوع ثقافة إيبيرو أمريكا الثاني بالإسكندرية"، ويضم البرنامج فنون بصرية والدورة الثانية لأسبوع سينما إيبيروأمريكا بالإسكندرية وكذلك لقاءات أكاديمية مثل افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية في مكتبة الإسكندرية حول "الاحتفالات الإيبيروأمريكية" والذي يستمر ف حتى الـ20 أكتوبر وزيارة معرض عن الشاعر الإسباني خايمي خيل دي بيدما بمعهد ثربانتس بالإسكندرية ولقاء مع قيادات وطلاب جامعة فاروس بالإسكندرية.

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