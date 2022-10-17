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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتظام ثلاثي الزمالك في مران اليوم

صدى البلد

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، مشاركة كل من محمد طارق وحسام أشرف والسيد عطية حارس المرمى، بعد الراحة التي حصل عليها الثلاثي من مران أمس.

وحصل الثلاثي على راحة من مران أمس بسبب المشاركة مع فريق الزمالك مواليد 2001 في مباراته أمام البنك الأهلي في الجولة الثالثة لبطولة الجمهورية، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي على تدريب اللاعبين على التسديدات.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق لثلاث مجموعات لخوض بعض التدريبات الفنية، وشهد المران التركيز على التسديدات، من خلال لعب الكرة بـ 3 تمريرات قصيرة ثم المرور من الحاجز الحديدي والتسديد على المرمى.

وتولى  أسامة نبيه المدرب العام للفريق وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأندرية فيليب مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة.

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بجلسة خاصة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ولاعبي الفريق.

وشهد الاجتماع حديث فيريرا عن أهمية مباراة سموحة المقبلة خاصة وأنها  انطلاقة الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المدير الفني البرتغالي للاعبين على أهمية استغلال كل الفرص والتركيز على إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل، من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب .

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