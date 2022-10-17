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محافظات

ندوة بجامعة المنصورة لتعزيز جهود العمل التطوعي بمبادرة حياة كريمة

ندوه للتوعيه
ندوه للتوعيه

نظمت جامعة  المنصورة ندوة بعنوان "تعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمود المليجى القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،  والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، المهندس محمد سامى منسق مؤسسة  حياة كريمة بالدقهلية، المهندس أحمد كمال عضو الغرفة المركزية لمؤسسة  حياة كريمة. 

كما حضر الندوة أيضا الدكتورة أميمة رمضان منسق القطاع الطبى مؤسسة  حياة كريمة بالدقهلية، منة غازى عضو مؤسسة  حياة كريمة بالدقهلية، الدكتور ايمان أبو الفضل منسق مبادرة حياة كريمة بجامعة المنصورة، المهندسة شيماء الصديق منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، الدكتورة وفاء أبو المعاطي رئيس لجنة رعاية وتنمية الطفولة الدكتورة، الدكتورة  سارة زيدان رئيس لجنه رعاية ذوي الإعاقة، الدكتورة بسنت فاروق مسئول  لجنة اكتشاف ورعاية الموهوبين.
وأكد المهندس محمد سامى، أن أهداف مبادرة حياة كريمة القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، سد الفجوة التنموية بين القرى، الاستثمار فى تنمية الانسان، إحياء قيم المسئولية المشتركة، الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والبيئى  
وشاركت بالمبادرة كافة الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى وشركاء التنمية ومنها جامعة المنصورة، وقد  تطوع للعمل بالمبادرة أكثر من 36 ألف شاب متطوع. 
واستعرض الدكتور محمد عبد العظيم جهود كلية الهندسة فى مبادرة حياة كريمة و المشاركة الفعالة من خلال ومركز الاستشارات  وتقديم الدعم الفني والاستشارات الهندسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) في محافظة الدقهلية لانشاء واحلال وتجديد البنية التحية (كبارى الرى ) وتبطين الترع 
والتي تشمل (26) قرية بمركز شربين وتم إنشاء جديد (5) كباري ، إحلال وتجديد  (7) كباري، رفع كفاءة  (25) كوبري.

وأشارت  الدكتورة ايمان أبو الفضل الى المشاركة الفعالة لجامعة المنصورة مبادرة حياة كريمة من خلال فرق متخصصة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المتطوعين.
كما استعرضت جهود الجامعة فى المحور المجتمعى و مشاركة الجامعة فى تطوير الريف المصرى من خلال  القوافل الطبية البيطرية والزراعية وقوافل التوعية والبرامج التدريبية.

وقدمت الجامعة الخدمات الطبية الى أكثر من   15 ألف مواطن كما قدمت الجامعة العديد من الخدمات فى عدد من المحاور الهامة لتطوير الريف المصرى وهى : مناهضة العنف ضد المرأة، التمكين الاقتصادي للمرآة الريفية، رعاية وتنمية ذوي الإعاقة والإرشاد النفسي لذويهم، التدريب علي التحول الرقمي، التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات ، التوعية المجتمعية عن أهم المشكلات المجتمعية المنتشرة بتلك القرى ، رعاية وتنمية مهارات الإبداع بالأطفال ورفع كفاءة معلمات الروضة ، التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة بقري المبادرة ، بناء الإنسان ، رعاية الموهوبين، دعم المبتكرين والمتفوقين علميا ، محو الآمية  وتعليم الكبار، مكافحة التعاطي والإدمان ، الإستدامة البيئية لقري المبادرة
واختتمت الندوة بفقرات لفرق مواهب حياة كريمة بجامعة المنصورة والتى تم تدريبها وتأهيلها بالجامعة وتضمنت كورال جماعى غناء، انشاد دينى، عزف فردى، شعر، مسرح عرائس

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