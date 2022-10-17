كوكا ومحمد صلاح الأبرز.. أسبوع توهج المحترفين المصريين في ملاعب أوروبا والخليج

تألق المحترفون المصريون فى الخارج خلال هذا الأسبوع وفى مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول اضافة الي كوكا وتريزيجيه وغيرهم ونجحوا فى تسجيل الأهداف وبات أسبوع اااكتساح للأقدام المصرية في شباك أوروبا والخليج .

المحترفون المصريون فى الدوريات الأوروبية و الخليجية نجحوا فى إحراز أهداف حاسمة بأقدام كوكا ومحمد صلاح ومصطفى محمد وحجازي وعمر مرموش .

صدى البلد يسلط الضوء على أسبوع تألق المحترفين المصريين فى اوروبا والخليج وفى مقدمتهم كوكا ومحمد صلاح وآخرين.

أحمد حسن كوكا



نجح فريق ألانيا سبور، المحترف في صفوفه المصري أحمد حسن كوكا، في تحقيق الفوز على نظيره أنطاليا سبور، 3 /2، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي.

وسجل كوكا الهدف الأول لفريق ألانيا سبور في الدقيقة 44، وفى الشوط الثانى، نجح فريق ألانيا فى إضافة هدفين آخرين عن طريق إدريسا دومبيا فى الدقيقتين 51 و 70، وسجل هدفى فريق أنطاليا سبور حاجى رايت فى الدقيقتين 57 و 87 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، احتل رفقاء كوكا فى فريق ألانيا سبور المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 12 نقطة، بينما احتل فريق أنطاليا سبور المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

عمر مرموش



انتهت مباراة فولفسبورج وبروسيا مونشنجلادباخ، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

جاءت أهداف فريق بروسيا مونشنجلادباخ عن طريق اللاعب ماركوس ثورام في الدقائق 13، 48، بينما جاءت أهداف فريق فولفسبورج عن طريق يانيك جيرهارت في الدقيقة 43، و عمر مرموش في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة، احتل فريق بروسيا مونشنجلادباخ المركز السادس برصيد 16 نقطة، بينما يأتي فريق فولفسبورج في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

مصطفى محمد



اكتسح فريق نانت نظيره بريست برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

تقدم بريست بهدف في الدقيقة 18، بينما جاء الهدف الأول لنانت عن طريق موسيس سيمون من ركلة جزاء في الدقيقة 35، ثم سجل جانجو الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وأضاف مصطفى محمد الهدف الثالث في الدقيقة 70، وأخيراً سجل موسى سيسوكو الهدف الرابع في الدقيقة 88.

محمد صلاح



حسم ليفربول قمة الدوري الإنجليزيلصالحه بانتصاره على ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

هدف ليفربول جاء في الدقيقة 76 عن طريق محمد صلاح عندما تلقى تمريرة طولية من أليسون ليراوغ جواو كانسيلو بجسده وينفرد بمرمى إديرسون ويسجل هدفًا عالميًا ليتقدم به لفريقه.

تريزيجيه



انتهت مباراة طرابزون سبور وبشكتاش، بالتعادل الإيجابي 2/2 بين الفريقين،، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري التركي.

سجل ماكسيمليانو جوميز الهدف الأول في الدقيقة 11 لصالح طرابزون سبور، ثم تعادل بشكتاش في الدقيقة 29، ثم أضاف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 36، ثم تعادل سينك توسون لصالح بشكتاش في الدقيقة 70.

أحمد حجازي

خطف المصري احمد حجازي فوزاً قاتلاً لفريقه الاتحاد أمام الوحدة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.

سجل أحمد حجازي الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 80 بعدما تلقى عرضية رائعة ليضعها بالرأس في الشباك.