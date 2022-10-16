تريزيجيه يسجل في تعادل طرابزون سبور أمام بشكتاش في الدوري التركي

انتهت مباراة طرابزون سبور وبشكتاش، بالتعادل الإيجابي 2/2 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري التركي.

وسجل ماكسيمليانو جوميز الهدف الأول في الدقيقة 11 لصالح طرابزون سبور، ثم تعادل بشكتاش في الدقيقة 29، ثم أضاف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 36، ثم تعادل سينك توسون لصالح بشكتاش في الدقيقة 70.

وحصل يوسف يازيجي لاعب طرابزون سبور على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+5.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق بكشتاش المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق بكشتاش المركز الخامس برصيد 18 نقطة، من جدول ترتيب الدوري التركي.