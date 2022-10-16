مصطفى محمد يقود نانت للفوز على بريست برباعية في الدوري الفرنسي

اكتسح فريق نانت نظيره بريست برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وتقدم بريست بهدف في الدقيقة 18، بينما جاء الهدف الأول لنانت عن طريق موسيس سيمون من ركلة جزاء في الدقيقة 35، ثم سجل جانجو الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وأضاف مصطفى محمد الهدف الثالث في الدقيقة 70، وأخيراً سجل موسى سيسوكو الهدف الرابع في الدقيقة 88.

تشكيل نانت الرسمي أمام بريست:

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: دينيس أبياه – أندري جيروتو – نيكولاس بالو – كونتين ميرلين.

خط الوسط: صامويل موتوسامي – بيدرو شيرفيلا – لودوفيك بلاس.

خط الهجوم: موسيس سيمون – إيجناتيوس جانجاو – مصطفى محمد.

وبهذه النتيجة، يتواجد نانت المركز الـ 14 في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، حيث حقق الفوز في لقائين، وتعادل في 4 مواجهات، وتبقى الهزيمة في 5 مباريات.

على الجانب الأخر يأتي فريق بريست في المركز الـ 20 في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط.