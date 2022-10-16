عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد يقود نانت للفوز على بريست برباعية في الدوري الفرنسي

صدى البلد

اكتسح فريق نانت نظيره بريست برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وتقدم بريست بهدف في الدقيقة 18، بينما جاء الهدف الأول لنانت عن طريق موسيس سيمون من ركلة جزاء في الدقيقة 35، ثم سجل جانجو الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وأضاف مصطفى محمد الهدف الثالث في الدقيقة 70، وأخيراً سجل موسى سيسوكو الهدف الرابع في الدقيقة 88.

تشكيل نانت الرسمي أمام بريست:

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: دينيس أبياه – أندري جيروتو – نيكولاس بالو – كونتين ميرلين.

خط الوسط: صامويل موتوسامي – بيدرو شيرفيلا – لودوفيك بلاس.

خط الهجوم: موسيس سيمون – إيجناتيوس جانجاو – مصطفى محمد.

وبهذه النتيجة، يتواجد نانت المركز الـ 14 في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، حيث حقق الفوز في لقائين، وتعادل في 4 مواجهات، وتبقى الهزيمة في 5 مباريات.

على الجانب الأخر يأتي فريق بريست في المركز الـ 20 في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط.

نانت بريست الدوري الفرنسي تشكيل نانت مصطفي محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد 0 - 3 في الدوري الإسباني

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر ؟

كيف كانت تعامله..7 صور تكشف علاقة شيرين عبد الوهاب بشقيقها | شاهد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

ترشيحاتنا

خطإ على هالاند. إلغاء هدف لـ مانشستر سيتي في شباك ليفربول

السجن والغرامة والحرمان من التموين عقوبات البناء على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

الزراعة: كل الجهات المعنية مهتمة بحل أزمة نقص الأعلاف

بريطانيا.. الملك تشارلز يبيع 12 حصانا ورثها عن والدته

أرسنال يفوز على ليدز يونايتد ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي

إنفراجة جديدة.. بشري لمربي الدواجن بعد قرارات الحكومة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند إضافة الريحان للشاي

بالتايجر اللافت.. هبة مجدي تستعرض جمالها على انستجرام

بإطلاله شتويه جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل| شاهد

ازاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل أكلتين غير تقليدتين

فيديو

مزق روشتة طبيب الأورام| طبيب الأعشاب النصاب تسبب في وفاة سيدة.. فيديو

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

نجله تاجر مخدرات.. حقيقة تضرر شخص من رجال الشرطة بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ