ضبط ٣٦ طن أرز قبل بيعها بالسوق السوداء بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية و عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية عدة حملات باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضبط المخالفين وتحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

وتشكلت الحملة برئاسة سامى ابراهيم وعضوية مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وأسفرت عن ضبط ١٠ طن أرز شعير تم تجميعها بدون تصريح من الجهات المختصة وضبط ٥ طن أرز أبيض غير مدون عليه السعر الرسمى ناحية مركز دكرنس وتم التحفظ على إجمالى المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها

كما تم ضبط وتوريد ٢١ طن أرز شعير ناحية مركز منية النصر .

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار حملاتها فى مواجهة المخالفين