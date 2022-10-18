أخبار السيارات| أحدث أسعار فيات تيبو 2022 في مصر.. سعر ومواصفات كيا سول 2015 في سوق المستعمل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ينتشر في السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من إصدارات شركة سوزوكي، والتي نالت شهرة كبيرة لدي المصريين لما تتميز به من رخص ثمنها وانخفاض استهلاكها للوقود وتوافر قطع غيارها، ومن تلك الطرازات سيارة سيلاريو موديل 2011، وهي من السيارات العائلية صغيرة الحجم، وتم الإعلان عنها لأول مرة في معرض طوكيو الدولي للسيارات عام 2009.

تمكنت السيارة شيفروليه لانوس من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث استطاعت ان تدخل ضمن قائمة المركبات التي سميت بـ"سيارة الشعب"، ويرجع ذلك إلى سعرها المناسب إلى حد كبير، واعتماديتها مع توافر قطع الغيار الخاصة بها.

تقدم شركة سوزوكي اليابانية النسخة سيلاريو 2022 عبر 4 فئات مختلفة التجهيزات، وتتصدر الفئة الرابعة قائمة الأرخص سعرًا بين السيارات الاوتوماتيكية، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك الشهيرة.

تقدم شركة فيات عملاقة تصنيع السيارات الايطالية، العديد من الطرازات المتنوعة بالسوق المحلي، ومنها النسخة فيات تيبو 2022 صاحبة الشعبية الكبيرة، حيث تنطلق عبر عدة فئات من التجهيزات، إلى جانب التصميم الهيكلي والذي يتنوع بين فئة الهاتشباك والسيدان القياسية، مع سعر رسمي يصل إلى 525 الف جنيه.

تقدم السيارة MG RX5 2022 داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات مع قيمة سعرية تبدأ من 610 الف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز الاصدارت الصينية المقدمة بالسوق المحلي، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة علي العديد من إصدارات سيارة ميتسوبيشي لانسر، التي تناسب جميع أذواق الشعب المصري وتناسب احتياجاته، وبالتالي حصلت سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1991 مكانة كبيرة لدي المصريين بسبب رخص ثمنها، وانخفاض مستوي استهلاك الوقود، وتوافر قطع الغيار بسعر في متناول الجميع.

يضم سوق السيارات المستعمل عدد غير محدود من إصدارات شركة كيا الكورية، التي تناسب جميع احتياجات المواطنين وأذواقهم، ومن تلك الطرازات سيارة كيا سول موديل 2015، وتتميز برخص ثمنها، واستهلاكها المنخفض في استهلاك الوقود، بالإضافة إلي العديد من المميزات التي تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات.

تتنوع الطرازات المقدمة بالسوق المصري من موديلات 2022، ومنها فئة الهاتشباك الشهيرة، والتي تمكنت من جذب شريحة كبيرة من الشباب، ويرجع ذلك إلى تصميمها الخارجي الأنيق، مع ابعادها المناسبة، بالاضافة إلى التقنيات الخاصة بكل علامة تجارية.

نشرت مجموعة ستيلانتس المالكة لشركة جيب الأمريكية سابقا مجموعة من الصور والمعلومات حول إصدارتها الجديدة من السيارات، ومنها سيارة جيب أفينجر موديل 2023 الجديدة، التي ظهرت رسميا في شهر سبتمبر الماضي قبل اطلاقها في معرض باريس الدولي للسيارات القادم 2022.

تقدم شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، العديد من الطرازات القوية، ومنها النسخة الشهيرة فورتشنر، والتي ظهرت بتعديل مميز من بالفلبين، بعد تعاون مشترك مع احد المخصصين في هذا المجال، و أوتو بوت أفرود PH، لتظهر بصورة اقرب إلى السيارات العسكرية التي تتسم بالصرامة.