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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات ..أحدث أسعار فيات تيبو 2022 في مصر

فيات تيبو 2022
فيات تيبو 2022

تقدم شركة فيات عملاقة تصنيع السيارات الايطالية، العديد من الطرازات المتنوعة بالسوق المحلي، ومنها النسخة فيات تيبو 2022 صاحبة الشعبية الكبيرة، حيث تنطلق عبر عدة فئات من التجهيزات، إلى جانب التصميم الهيكلي والذي يتنوع بين فئة الهاتشباك والسيدان القياسية، مع سعر رسمي يصل إلى 525 الف جنيه.

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وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو 2022 وابرز مواصفاتها.

فيات تيبو 2022

تمتلك السيارة فيات تيبو 2022 مقدمة مدببة مع مصابيح حادة المظهر، وجنوط رياضية تبدأ من 16 بوصة حتى 17 بوصة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي، واضاءة نهارية LED.

فيات تيبو 2022

وتقدم السيارة فيات تيبو 2022 بأبعاد هيكلية بلغت 4532، مع مساحة تخزين تتسع إلى 520 لتر، وبعرض 1792 مم، بينما تضم من الداخل مكيف هواء، وتجهيزات اخرى مثل شاشة عرض الوسائط بقياس 7 بوصة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، ومستشعرات ركن خلفية مزودة بكاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي.

فيات تيبو 2022

ودعمت السيارة فيات تيبو 2022 بحزمة من تقنيات الحماية ومكابح عالية الاداء، مع محرك 4 سلندر، بقوة 110 حصانا، مقترن بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي، وبعزم اقصى للدوران 152 نيوتن/متر.

فيات تيبو 2022

السعر الرسمي للسيارة فيات تيبو 2022 في مصر 

 

تقدم الفئة الاولى بقيمة سعرية قدرها 400 الف جنيه، و 450 الف جنيه للثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة بقيمة قدرها 450 الف جنيه، و 500 الف جنيه للرابعة، بينما تقدم الفئة الخامسة بقيمة قدرها 525 الف جنيه.

فيات تيبو 2022
فيات الهاتشباك السيدان تيبو تيبو 2022 فيات تيبو 2022 الاسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو 2022 لسعر الرسمي للسيارة فيات تيبو 2022

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