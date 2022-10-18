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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب أفينجر موديل 2023 الجديدة .. صور

جيب أفينجر الجديدة
جيب أفينجر الجديدة كليا موديل 2023

نشرت مجموعة ستيلانتس المالكة لشركة جيب الأمريكية سابقا مجموعة من الصور والمعلومات حول إصدارتها الجديدة من السيارات، ومنها سيارة جيب أفينجر موديل 2023 الجديدة، التي ظهرت رسميا في شهر سبتمبر الماضي قبل اطلاقها في معرض باريس الدولي للسيارات القادم 2022.

 جيب أفينجر الجديدة كليا موديل 2023 

تعتمد سيارة جيب أفينجر الجديدة كليا موديل 2023 على الطاقة الكهربائية، وستستمد قوتها من محرك كهربائي يولد قوه حصانيه تصل إلي 154 حصان، وعزم اقصي للدوران 260 نيوتن/متر، متصل ببطارية قدرها 54 كيلو واط في الساعة تم تصنيعها بواسطة مجموعة ستيلانتس .

 جيب أفينجر الجديدة كليا موديل 2023 

يمكن لسيارة جيب أفينجر موديل 2023 الجديدة قطع مسافة 400 كم  في الشحنة الكهربائية الواحدة علي الطرق السريعة، وتقطع مسافة 550 كم أثناء السير في المدينة ، وعند نفاد الشحن يمكن شحن بطارية الليثيوم أيون من 20 % إلي 80 % في مدة زمنية قدرها 24 دقيقة.

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 جيب أفينجر الجديدة كليا موديل 2023 

وفي ذألك السياق أوضحت شركة جيب قائلة،" إن البطارية المطورة حديثا التي تعتمد عليها هذه السيارة تم اختبارها لأكثر من مليوني كم، وهي مثبتة أسفل المقاعد الأمامية والخلفية، حيث يبلغ طول جيب أفينجر الجديدة 4.08 مم ، مما يجعلها أقصر بمقدار 16 سم من جيب رينيجيد موديل 2022 صغيرة الحجم ، وخلوصها الأرضي يصل إلى 200 مم.

 جيب أفينجر الجديدة كليا موديل 2023 

تأتي سيارة  جيب أفينجر موديل 2023  بحجم صندوق خلفي يبلغ 380 لتر، ومسافة 34 لتر من التخزين الأمامي ، وهي أول سيارة دفع أمامي من جيب تحصل على أنظمة Selec-Terrain و Hill Descent Control، وستة أوضاع قيادة قابلة للتحديد من قبل السائق.

 جيب أفينجر الجديدة كليا موديل 2023 

والجدير بالذكر انه تم وضع جيب أفينجر بفئة أقل من رينيجيد في تشكيلة سيارات جيب الإنتاجية ، وسيتم تصنيعها في مصنع Tychy في بولندا وسيتم بيعها في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وأسواق أخرى .

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