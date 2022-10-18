عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طالبة بتربية المنصورة أثناء عودتها لقريتها في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقيت طالبة بجامعة المنصورة مصرعها  اثر حادث تصادم اثناء عودتها من الجامعة.
تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة- شاوة.
انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين وفاة خلود إيهاب ١٩ عاما طالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية بجامعة المنصورة حيث انهت محاضراتها وتوجهت الى قريتها شاوة التابعة لمركز المنصورة  واختلت عجلة السيارة واصطدمت بأخرى مما أدى لوفاتها.
 

تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.


ولقى طالب بالفرقة الخامسة بصيدلة المنصورة مصرعه ايضا اثر وقوع حادث تصادم على طريق المنصورة- محلة- دمنة وأعلنت صيدلة وتربية المنصورة بيانا نعت فيه شهداء العلم احمد محمد عوض وخلود ايهاب سلامة.
 

صحة الدقهلية تنظم دورة تدريبية عن تطبيق معايير الرعاية الأولية

امن الدقهلية جامعة المنصورة مديرية أمن الدقهلية مركز المنصورة وقوع حادث تصادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

وصلني نسخة منه.. شبانة يعلن قيمة عقد إمام عاشور مع الزمالك ومدته

أزمة في الأهلي بسبب حسين الشحات .. تفاصيل

أول ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب بعد دخول والدتها المستشفى.. صور

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: إحالة 171 محضرا في مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات الأهلي حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 2022-2023

لسة في أمل .. موعد إطلاق أسرع لقاح لعلاج السرطان

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام.. الزراعة تكشف القصة الكاملة لحل أزمة الأعلاف

خبير: الدول العربية هي الأكثر هشاشة تجاه التغيرات المناخية

يضاهي المُصنَّع بالخارج|العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة: كل الإنتاج بأيادٍ مصرية مدربة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري إهماله.. متى يكون انتفاخ البطن علامة على أمر أكثر خطورة

مش التهاب.. احمرار العين مؤشر للإصابة بمرض مميت| تعرف عليه

العريس حاطط ماكياج.. كيف أفسد الفلتر فرحة بلوجر شهيرة ليلة خطوبتها؟

أول ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب بعد دخول والدتها المستشفى.. صور

فيديو

وفاء عامر لمتابعة: حسبي الله ونعم الوكيل أنا بعرف الأصول كويس

افتحوا رسائل الواتساب.. وفاء عامر تفجر مفاجأة فى خلاف شقيقتها وريهام حجاج

صلاح وهالاند والأقرب للفوز بالمونديال.. دوديك أسطورة ليفربول يتحدث لصدى البلد |فيديوجراف

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ