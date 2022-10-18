مصرع طالبة بتربية المنصورة أثناء عودتها لقريتها في الدقهلية

لقيت طالبة بجامعة المنصورة مصرعها اثر حادث تصادم اثناء عودتها من الجامعة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة- شاوة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين وفاة خلود إيهاب ١٩ عاما طالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية بجامعة المنصورة حيث انهت محاضراتها وتوجهت الى قريتها شاوة التابعة لمركز المنصورة واختلت عجلة السيارة واصطدمت بأخرى مما أدى لوفاتها.



تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.



ولقى طالب بالفرقة الخامسة بصيدلة المنصورة مصرعه ايضا اثر وقوع حادث تصادم على طريق المنصورة- محلة- دمنة وأعلنت صيدلة وتربية المنصورة بيانا نعت فيه شهداء العلم احمد محمد عوض وخلود ايهاب سلامة.

