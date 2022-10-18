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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أداء متباين لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسب لأكب 30 سهما مقيد بالبورصة بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 10117 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1931 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 12439 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4129 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2203 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3153 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة المصرية مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مؤشرات البورصة تراجع المؤشر الرئيسي

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