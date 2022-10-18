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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يدشن مبادرة "يحكى أن" بالتعاون بين القومى للمرأة ووزارة التعليم

محافظ الدقهلية وتدشين
محافظ الدقهلية وتدشين مبادرة يحكى ان

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء  مبادره "يحكى أن " بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة وجمعية تراث مصر ووزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومى للمراة فرع الدقهلية، والدكتورة نهاد كمال الدين رئيس مجلس ادارة جمعية تراث مصر وعضو المجلس القومى للمرأة ، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، وسهام سرور رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم .

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وأشار " المحافظ " الي أن المبادرة تستهدف خلق جيل واعي بقيمة وطنه ومحافظا على هويته المصرية عن طريق خلق قدوة جديدة من شخصيات اثرت التاريخ المصرى بأعمالها وبطولاتها التى غيرت وجه التاريخ.

كما أشار " مختار " الي أن المبادرة تستهدف تلاميذ وطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية لسرد بطولات لشخصيات صنعت التاريخ من خلال مجموعه من الشباب  من جمعية تراث مصر سيقومون بسرد كل هذه البطولات.

من جانبها قالت الدكتورة أمينة شلبي أن المبادرة  تحكي عن مصر الجميلة التي قامت فيها حضارة عريقة جدًا وهي الحضارة الفرعونية التي لا تزال آثارها باقية إلى اليوم، بكلّ ما فيها من أسرار وغموض وتاريخ يروي حكاية الإنسان المصري القديم ، لهذا تستحق مصر أن تكون أم الدنيا بلا منازع، فهي التي جاءت ثم جاء التاريخ لتقف على شرفة العالم وتعلمهم كيفية بناء الحضارات التي تصمد آلاف السنين، وتكتب تاريخها بحروف من نور.

محافظ الدقهلية الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم المجلس القومي رئيس مجلس إدارة مقرر المجلس القومي للمرأة

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