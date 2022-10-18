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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: انتهاء اختبارات برنامج نواة التغيير.. واختيار 200 شابا من المحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية

 استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك بمقر الوزارة .

وفى بداية اللقاء قدمت الدكتورة رشا راغب التهنئة إلى اللواء هشام آمنة على توليه مسئولية وزارة التنمية المحلية، معربة عن خالص تمنياتها للوزير بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطنين بمختلف المحافظات .

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وعلي رأسها جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب لتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، حيث تم إعداد مقترح هيكل تنظيمى جديد للمركز يتضمن تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية في إطار جهود التحول الرقمى للدولة وبما يلبي طموحات وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية والأدوار التي تقوم بها في متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء والمشروعات القومية الكبرى ، وكذا دور الإدارة المحلية في الجمهورية الجديدة ، بالإضافة إلى مقترح تصميم الهوية البصرية لمركز سقارة للتدريب  .

وخلال الاجتماع تم مناقشة آخر مستجدات البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب للعاملين  بالمحافظات ، حيث تم الإنتهاء من تدريب سكرتيري العموم وسكرتيرى عموم المساعدين خلال الفترة الماضية ، وجارى الإعداد لتدريب إدارات الإعلام والتدريب بالمحافظات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء خلال الشهور المقبلة ، بالإضافة إلى أداء الاختبارات اللازمه للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحليات، وكذا البرامج التدريبية لهم قبل توليه المسئولية علي أرض الواقع.  

من جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية في تدريب ورفع كفاءة العاملين والكوادر المحلية وكافة المستويات القيادية بالمحافظات والوزارة بما يساهم في تحسين مستوي تقديم الخدمات للمواطنين وأداءها بصورة أفضل والإرتقاء بالعنصر البشرى بالمحليات.

وأشار " آمنة "، إلى الاهتمام الذي توليه وزارة التنمية المحلية للبرامج والدورات التدريبية للعاملين بالمحليات بصورة مستمرة بما يساعد علي تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء في العديد من الملفات التي تهم المواطن وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وبعض المشروعات والبرامج القومية الأخرى، وكذا باقي ملفات العمل المحلي علي أرض المحافظات خاصة حل المشكلات والتغلب علي الأزمات والشئون المالية والإدارية والقانونية والتعاقدات .

وأعلن وزير التنمية المحلية ، الانتهاء من اختبارات برنامج " نواة التغيير " واختيار ٢٠٠ من الشباب العاملين بالوزارة والمحافظات لتأهيلهم وتدريبهم علي القيادة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم شباب المحليات، حيث تم إجراء اختبارات للشباب الذين تم اختيارهم في المجالات السلوكية والنفسية ، والمعارف والثقافة العامة وتحديد الأسماء المرشحة للبرامج التدريبية التي سيتم عقدها بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة المقبلة .

كما أشاد اللواء هشام آمنة بدور الأكاديمية في تنفيذ برنامج تدريب المسئول الحكومي المحترف بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات المتعاملين بشكل مباشر مع المواطن والذي تم بالفعل الانتهاء منه في أكثر من 20 محافظة وسيتم الانتهاء من البرنامج خلال شهر يونيو القادم لتدريب حوالى 11 ألف موظف .

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وزير التنمية المحلية التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب حياة كريمة المحافظات هشام امنة

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