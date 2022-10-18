الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو لطفل يدخن سيجارة مخدرات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله بعض الأشخاص من بينهم (طفل) حال قيامه بإشعال سيجارة وتدخينها ويشتبه بإحتوائها على مواد مخدرة.

بالفحص تبين أن الواقعة حدثت خلال حفل عُرس بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة وتم تحديد الأشخاص والطفل الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص - الطفل "سن 10سنوات") ، وتبين أن الطفل معتاد حضور الإحتفالات لعمل إستعراض مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وتم إستدعاء والد الطفل ، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.