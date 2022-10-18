بعد أزمة شيرين وحسام حبيب.. داليا كمال تكشف أخطر أنواع الإدمان|فيديو

تناولت دكتور داليا كمال المدربة الدولية في تنمية المهارات والعلاقات الأسرية في حلقتها الأسبوعية على موقع "صدى البلد" مفهوم الإدمان الواسع، حيث أشارت إلى أن الإدمان لا يقتصر على تناول المواد المخدرة، بل أن هناك أنواع أكثر خطورة.

وتحدثت دكتور داليا كمال المدربة الدولية في تنمية المهارات والعلاقات الأسرية عن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب وذلك بعدما تلقت العديد من أسئلة المتابعين بشأنها.

وقالت دكتور داليا كمال إن كل ما يعتاد عليه الإنسان ويتأثر في حال عدم وجوده يعد إدمانا، وأن أخطر أنواع الإدمان هو إدمان العلاقات السامة التي تؤذي الشخص كما في حالة المطربة الشهيرة، مشيرة إلى ان إدمان العقاقير أو المواد المخدرة يمكن الشفاء منه بسهولة خلال مدة 45 يوماً أو أكثر، لكن إدمان التعلق بالعادات أو الشخصيات السامة قد لا يستطيع الشخص التخلص منه لسنوات.

وطالبت دكتور داليا كمال محبي الفنانة شيرين عبد الوهاب بدعمها من خلال الدعاء لها وعدم إصدار الأحكام عليها، ولفتت إلى أنه من الضروري معرفة دوافع الاتجاه إلى الإدمان، والتي غالبا ما تكون وجود شخص متنمر أو مؤذي في حياة الشخص، أو وجود رفاهية لدرجة كبيرة مع حالة من الفراغ.

وفي الجزء الثاني من الحلقة، تلقت دكتور داليا كمال أسئلة المتابعين والمتابعات والتي جاءت كالتالي:

متعلقة بزميلي في العمل، لكنه متزوج، كيف يمكنني التحكم في مشاعري

ردت دكتور داليا كمال على سؤال المتابعة بأنها لديها نوع من انواع الإدمان، والذي يرتبط بفكرة معينة لديها تجعلها تنجذب إلى الرجال المتزوجين، وغالبا السائلة تفتقد دور الأب في المنزل، لذا فإنها تبحث عنه في الخارج.

ونصحتها دكتور داليا كمال بأن تتوقف عن ذلك، من خلال ملاحظة تلك المشكلة لديها، وأن تدرك أن الزوج لا يلعب دور الأب بأي حال من الأحوال، ولا ينبغي أن يلعب الزوج دور الأب أو تلعب الزوجة دور الأم، لما يسببه ذلك من مشاكل قد تودي بالعلاقة في النهاية، مثل أن يبحث الزوج عن أخرى تعامله كزوج لا كأب.

خطيبي يجعلني أحاسب على طلباتي عندما نخرج في مكان، هل هو بخيل أم لا، وهل أنهي العلاقة؟

خمنت دكتور داليا كمال أن خطيب هذه المتابعة ربما يكون قد مر بالكثير من العلاقات الفاشلة والتي أنفق فيها الكثير من المال، ما دفعه للتصرف بهذه الطريقة مع المتابعة من باب الحرص.

ونصحتها دكتور داليا كمال بأن تمتنع عن الخروج معه لفترة من الوقت، وألا تحكم عليه بأنه بخيل إلا بعد فترة من التعامل معه والتأكد من سبب هذا التصرف.

زوجي ديكتاتور ولا يستمع لي ولأ أشعر بشخصيتي معه، ماذا أفعل؟

قالت دكتور داليا كمال إنه من الواضح أن زوج المتابعة رجل ذو شخصية "نرجسية" و"سامة" وأنه لديه هذا النوع من إدمان السيطرة، ومن الصعب للغاية أن يتغير.

وأضافت أنه الزوج ربما كان يعاني في صغره من التنمر أو التسلط الأبوي. ونصحتها بأن تتحلى بالصبر وذلك لوجود أبناء، وأن تحاول التفاهم معه حتى تتحسن الأمور.

زوجتى بتحكي كل أسرار بيتنا لوالدتها وأصدقائها بالتفصيل، وتحدثت معها كثير دون فائدة، ماذا أفعل؟

قالت دكتور داليا كمال إن السائل لديه حل من اثنين، فإما أن ينهي العلاقة في حال عدم وجود أطفال، لأن مثل هذه العيوب هي من المشاكل التي لا تتحسن، فزوجته ستظل كذلك، أو أن يصبر عليها في حال وجود أطفال ويحاول قدر المستطاع تهميشها وعدم إخبارها بالأشياء المهمة.