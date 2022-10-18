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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة الطافة في إسبانيا ترفع أسعار الأخشاب والمواقد

إسبانيا
إسبانيا

ذكرت صحيفة "الباييس"، اليوم الثلاثاء، أن أزمة الطاقة في أوروبا أدت إلى زيادة كبيرة في تكلفة الحطب في إسبانيا، فضلا عن زيادة الطلب على المواقد.

وتقول الصحيفة وفقا لمنظمة المستهلكين والمستخدمين (OCU)، أن أسعار الحطب في إسبانيا ارتفعت بمعدل 20-30٪ في الأشهر الأخيرة.

في الوقت نفسه، لفتت الصحيفة إلى أن هناك اتجاها مشابها لوحظ في دول أوروبية أخرى، ففي فرنسا تضاعف سعر (الكريات الخشبية)، حيث وصل سعر الطن إلى 600 يورو، من جهتها حظرت هنغاريا تصدير هذا المنتج، وقيدت رومانيا سعر الحطب للأشهر الستة المقبلة.

وتواجه إسبانيا مشكلة حادة تتمثل في زيادة الأسعار على نطاق واسع.

ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا (INE)، في أغسطس، تسارع التضخم الاستهلاكي في البلاد إلى 10.5 ٪ ، مما أثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي لمواطني البلاد. وكان المحرك الرئيسي لنمو الأسعار في إسبانيا هو الكهرباء، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 49.4٪ خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

اوروبا اسبانيا أسعار الحطب فرنسا أزمة الطاقة

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