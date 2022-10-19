مروان عطية: قدمت أداءً استثنائيًا الموسم الماضي..وفزنا على أسوان رغم حرارة الجو

قال مروان عطية، لاعب فريق الاتحاد السكندري، إن فريقه نجح في العبور من مواجهة أسوان بالفوز بهدف نظيف، رغم صعوبتها الشديدة، موضحًا أن الفريق خاض اللقاء من أجل الـ3 نقاط لتحقيق انطلاقة قوية مع بداية الموسم.

وأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مواجهة أسوان أقيمت في أجواء حارة للغاية ووقت مبكر فضلًا عن أنها كانت على ملعب المنافس، إلا أن الفريق كان يُركز على الفوز.

وأشار إلى الاتحاد السكندري قام بتعديل الخطة في الشوط الثاني أمام أسوان ونجح في خطف هدف وحصد الثلاث نقاط قبل نهاية المباراة، مؤكدًا أن انضمامه من قبل لقائمة منتخب مصر، بعد الموسم الماضي الاستثنائي، زاد من طموحاته.

وشدد مروان عطية، أنه قدم أداءً استثنائيًا في الموسم الماضي بمساعدة زملائي مع فريقه، ما كلل مجهوده بالانضمام إلى منتخب مصر، إلا أن هذا الأمر يضع على عاتقه مسؤولية الظهور بشكل أفضل من الماضي، خلال الموسم الجديد.