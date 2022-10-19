حملة بتموين الفيوم تضبط أغذية منتهية الصلاحية

تمكنت حملة من الرقابة التجارية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، من ضبط كراتين أغذية وكاراتيه سناكس منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي .

بناء على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

وذلك خلال الحملة التى أشرف عليها المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

احمد ابو غرب ، رائد حرب المفتشان بالرقابة التجارية بمديرية التموين بالفيوم .

تم تحرير محضر بالواقعة ، وأحيل الى النيابة العامة بالفيوم .