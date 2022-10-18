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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم تعقد جلسات ورشة عمل حول الفيزياء والتغيرات المناخية

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم اثناء ورشة العمل

شهد أ.د عرفه صبري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د عمرو عبد الغني، رئيس اللجنة الوطنية للفيزياء، عددًا من الجلسات العلمية ضمن فعاليات ورشة العمل التي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للفيزياء، والتي قدمها أساتذة في مجال الفيزياء والذكاء الاصطناعي وذلك تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم.

يأتي ذلك بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للفيزياء، وعمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الفيزياء بالجامعة، والطلاب، وذلك اليوم بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

تضمنت الجلسة الأولى الحديث حول التغيرات المناخية من منظور فيزيائي، قدمها أ.د محمد عبد الوهاب، أستاذ بقسم علوم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم بجامعة القاهرة، وتناول في محاضرته الحديث حول التغيرات المناخية المحتملة، وكيفية التعامل معها، وتجنب تأثيراتها السلبية على الإنسان والكائنات الحية.
كما تناول مخاطر التغيرات المناخية، والتي تتمثل في غرق بعض المدن الساحلية، ونقص المواد الغذائية الأساسية، وكذلك الموجات شديدة الحرارة.

وتناولت الجلسة العلمية الثانية الحديث حول مساهمة النشاط الشمسي في آلية التغير المناخي وقدمتها أ.د ماجدة محب، الباحثة في مجال الفيزياء الشمسية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، حيث أوضحت أن النشاط الشمسي يعد أحد أهم العوامل التي تسهم في التغيرات المناخية، وتابعت الفارق بين التغيرات المناخية والتقلبات المناخية، حيث تحدث التقلبات نتيجة تعاقب الفصول ودوران الأرض حول الشمس وهي ظواهر محدودة، أما التغيرات المناخية فهي تغيرات طويلة المدى ولها تأثير كبير، وتشمل ارتفاع درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

كما تناولت الجلسة الثالثة الحديث حول الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية، وقدمها أ.د. مصطفى الناظر، الباحث بالفيزياء النظرية بالمركز القومي للبحوث، وتطرق لتعريف الذكاء الاصطناعي وهو عبارة عن برامج حاسوبية يمكنها التطور والمواءمة، لتسهم في تطوير قدرتنا على فهم الظواهر الكونية بشكل أفضل.

كما تناول الحديث حول مفهوم الحوسبة الكمية وهي عبارة عن جيل جديد من أجهزة الكمبيوتر تعمل على معالجة المعلومات بطريقة مبتكرة، وأوضح أن نظم الذكاء الاصطناعي تعزز من القدرة على التطور العلمي والتنبؤ بالتغيرات المناخية المحتملة.

واستمع المحاضرون لعدد من التساؤلات وقاموا بالإجابة عنها، وفي ختام الجلسة قدم أ.د عرفه صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعضو اللجنة الوطنية للفيزياء، الشكر لأعضاء اللجنة، وأشاد بالموضوعات التي طرحت للنقاش، مؤكدًا أهمية دور الشباب في التوعية إزاء التغيرات المناخية.

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الفيوم جامعة الفيوم ورشة العمل التغيرات المناخية الفيزياء

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