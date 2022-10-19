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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف دفعة جديدة من التعويضات للمستحقين بقرى جنوب الشيخ زويد

صرف تعويضات للمتضررين
صرف تعويضات للمتضررين في سيناء

وافق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، على صرف دفعة جديدة من التعويضات للمستحقين، ممن لهم حق صرف التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمنازل في قري جنوب الشيخ زويد.. وقال سعيد عرادة ،  رئيس مدينة الشيخ زويد   أنه تم الانتهاء من مراجعة ملفات دفعة جديدة من أسماء التعويضات المستحقة ممن تضررت منازلهم في  قري جنوب الشيخ زويد  ، ووجه المواطن المستحق  بالتوجه  إلى إدارة الشئون المالية بمجلس المدينة لبدء عمليات الصرف، اعتبارا من يوم ٢٦ أكتوبر الجاري.

وأضاف أن هناك دفعة اخري من الأسماء سيتم نشرها في كشوف  تباعا ممن  تنطبق عليهم  الشروط  الاستحقاق صرف التعويضات  عن الأضرار التي لحقت  بالمنازل ، بعد الانتهاء من مراجعة   ملفاتهم عن طريق  لجان المعاينة والحصر.

 

صرف دفعة جديدة

 

وسبق أن صدق  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،  على صرف دفعة جديدة من التعويضات للمواطنين برفح حيث تم نشر قائمة بأسماء 145منتفع  في المنطقة العازلة برفح سيناء مع قطاع غزة، لصرف  تعويضات  عن الأضرار التي لحقت بالزراعات والمنازل في المنطقة . 

 

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