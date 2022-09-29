تعالج التهابات الأذن وأمراض السمع.. فوائد شجرة اللصف

شجرة اللصف من النباتات الطبية، صحراوي ينمو في المناطق الجبلية ويتعلق بجوانب الأدوية وسفوح الجبال في مناطق وسط سيناء، وهو نبات متغلغلا في الصخور في مناطق متعددة منها: وادي فيران، وادي العريش يأتي مع السيول، سانت كاترين، دهب، نويبع، الجبال المطلة على خليج العقبة.

وتستعمل جميع أجزاء النبات بما في ذلك الجذور في الاستخدامات العلاجية وخصوصًا براعم الأزهار والثمار العنابية اللون التي تشبه الكمثر ولكن أصغر بكثير من حجمها.

وتكمن فائدة الثمار في علاج التهابات الأذن وأمراض السمع، عن طريق تحضير قطرة أذنية من خلال خلط الثمار بزيت الزيتون، كما تدخل ثمارها في علاج أمراض الإسهال وطرد ديدان وغازات البطن والأمعاء، إضافة إلى فائدتها في أمراض الطحال وتنشيط الكبد وخفض السكر ومضاد للسرطان.

السكر تحت السيطرة



وقد استخدمه أبناء سيناء ، في الابقاء علي داء السكري تحت السيطرة ، ويحتوي اللصف علي مواد كيميائية تحافظ علي نسبة السكر في الدم تحت السيطرة ، ويجب تجنب استهلاك كميات كبيرة من نبات اللصف ، إذا كنت تستخدم بالفعل دواء السكري لأن كليهما يميلان إلي خفض نسبة السكر في الدم .

ويقول الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية ان نبات اللصف ، يحتوي علي مواد كيميائية تحافظ علي نسبة السكر في الدم تحت السيطرة .. كما يحسن الدورة الدموية ويقوى القلب والأوعية الدموية ، ويدر البول والطمث ، وينشط وظائف الكبد والطحال ، ويسكن آلام الأسنان ، وهو طارد للديدان ، وفاتح للشهية ، ويعالج النقرس والروماتيزم ،.ويعمل على الإسترخاء وبالتالى فهو علاج للقلق والتوتر ، ويعالج الإكزيما الجلدية كدهان موضعى ، وعسل نبات الكبر يعتبر مقوى جنسى ممتاز .

العناية بالشعر



ويستخدم اللصف ،علي نطاق واسع في منتجات العناية بالشعر أيضا لأنه غني بفيتامين ب والحديد، وكلاهما معروف بتحفيزه لنمو الشعر، وفيتامين ب ينشط الدورة الدموية في الجسم، وبالتالي فهو يحافظ علي صحة الشعر بشكل عام لأن الدورة الدموية هي الشرط الأساسي للشعر الصحي واللامع ، وعنصر الحديد يساعد على منع تساقط الشعر .

واللصف يدر الحيض ، ويحد من البلغم إذا تغرغر به ، ومغلى الثمار يطرد الغازات ، ويستخدم فى حالات الإسهال ، وقشور الجذور إذا غليت تدر البول ، وتجلو البهق ، وتقوى الأسنان واللثة ، وعصارة النبات تخرج الديدان .

تُستخدم عشبة اللصف كمادة مطهرة، تخفف بها آلام الوضع والصداع الشديد، ويعالج بها الأورام والكدمات والالتهابات وعضات الثعابين، كما يعالج بها أطراف الجسم الشلّاء.

وهو أكبر دواء يعالج به الطحال الصلب إن شرب بالخل والعسل ، وعصارته تقتل الديدان من الأذن ،، وهو نافع ايضا للبواسير إذا تم التدخين بجذوره أى استخدامه مثل البخور .

يمكن أن تعالج عشبة القبار أو الشفلح بعض آلام مرض الديسك وذلك بعد نصيحة الأطباء باستخدام أوراقها كعلاج موضعي للمريض.



منخفض السعرات

وفي حالة اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ،يعتبر اللصف خيار جيد، كما أنها تحتوي علي مضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية لصحة مثالية.. لذا فهو مكون أساسي في مأكولات البحر الأبيض المتوسط .

واللصف معروف في إيطاليا ويضيف لمسة مبهجة للأطباق الإيطالية الشهيرة ..حيث يتم تجفيف ثمار الكبر في الشمس واستخدامها في المخللات بسبب نكهتها اللذيذة.