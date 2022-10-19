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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إنشاء كوبري في فرية بلابيش بسوهاج يربط مدخلها بـ الزراعي الشرقي - قنا

صدى البلد

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز دار السلام، مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بقرية البلابيش المستجدة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ.

والمهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، ومحمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام، والدكتورة كريمة حامد وكيل مديرية الصحة بسوهاج.

وبدأ المحافظ جولته بالقرية بتفقد كوبري البلابيش المستجدة، أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية الفاروقية، والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%، ويبلغ عرض الكوبري 12 متر، بحمولة 60 طن، حيث يربط بين الطريق الزراعي الشرقي سوهاج/ قنا، والجانب الغربي للقرية، ووجه المحافظ بإغلاق الكوبري القديم المجاور له، ومنع المرور عليه، حفاظا على سلامة المواطنين.

ويأتي الكوبري ضمن 4 كباري جديدة تم الانتهاء من إنشائها بنطاق مركز دار السلام، أعلى الترعة الفاروقية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، ساهمت بشكل قوي وفعال في ربط شرق المركز بالقرى والنجوع التي تقع غرب الترعة، ووقف التنقل عبر الكباري القديمة المتهالكة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

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محافظ سوهاج

كما تفقد محافظ سوهاج أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالبلابيش المستجدة، حيث وصلت نسبة التنفيذ بها 77%، على مساحة 1560 متر مربع، مكونة من 3 أدوار، الدور الأول يضم عيادات خارجية، والدور الثاني يضم "معامل، ومكاتب إدارية، ومكاتب تنظيم أسرة وتثقيف صحي، والدور الثالث"، سكن للأطقم الطبية.

ووجه بالمتابعة المستمرة للمشروع، والالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة للانتهاء منه، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ؛ لخدمة أهالي القرية وتوابعها.

ومن الجدير بالذكر أن خطة مشروعات الصحة بمركز دار السلام، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، تشمل إنشاء وتطوير 27 وحدة صحية منها 18 وحدة إنشاء جديد، و9 رفع كفاءة.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين، الذين أعربوا عن شكرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمحافظ، على ما يشاهدونه من مشروعات خدمية وتنموية في مختلف المجالات، ستساهم بقوة في توفير حياة كريمة لهم، وتطوير القرى والمناطق الريفية.

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