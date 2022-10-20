أخبار التوك شو.. أحمد موسى: أعداء بلدنا بيموتوا لما نقول تحيا مصر.. قائمة بوظائف ذات رواتب عالية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



بـ600 مليون جنيه.. الرئيس السيسي يتفقد تطوير طريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

أذاعت فضائية “إكسترا نيوز”، لقطات تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ، وصاحبه كامل الوزير، وزير النقل.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن المشروع، وتساءل الرئيس عن تكلفة تطوير الطريق، ليجيب وزير النقل بأنها ستصل إلى نحو 600 مليون جنيه.



أحمد موسى: أعداء بلدنا بيموتوا لما نقول تحيا مصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعداء بلدنا مش بيحبوها تكبر، وبيزعلوا لما نقول تحيا مصر، دائما تحيا مصر»، معلقا «بيموتوا لما نقول تحيا مصر، وتسلم الأيادي، الوطن استقر وحالة الاستقرار بفضل الله مستمرة، الشعب اللي جرب الفوضى وحكم جماعة الإخوان الإرهابية والدمار، شايف إيه بيتعمل في بلده».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدي البلد، أن أحد المواقع المصرية، أجرى تحقيقا منذ 10 سنوات أى فى 2012، عن أخطر شبكة لتهريب الرمال السوداء، مضيفا «منذ عشرات السنين لم يتخذ أحد إجراء للاستفادة من الثورة المدفونة، الخير ده كله كان موجود في الدلتا، الناس كانت بتاخد الرمال السوداء تبنى بيها بيوت، ومحدش قالها غلط».



مدفون في الرمل .. والدة ضحية طليق زوجته بالإسكندرية تكشف تفاصيل صادمة

أكدت والدة معتز، الذي تم مقتله على يد طليق زوجته، في الإسكندرية، “ابني كان بيتصرف بقلبه مش بعقله، وطليق زوجته حاربنا وهدد ابني بشكل متواصل”.

وقالت والدة معتز، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن طليق زوجة ابني تواصل مع معتز، وقاله انه يرغب في مقابلته، حتى يتم إنهاء الخلاف بينهم، والسعي نحو الصلح.



لم أكن أعلم شيئا.. أحمد السجني يكشف أسرار مشروع الرمال السوداء

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع الرمال السوداء، قائلا: يجب أن نتقدم بالتحية للرئيس السيسي لما يقوم به من مشروعات واهتمام بموارد الدولة ونظرته بعيدة المدي للمشروعات.

وأضاف "السجيني" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه لم يكن يعلم شيئا عن مشروع الرمال السوداء حتى تقدم أحد النواب بمحافظة كفرالشيخ بطلب إحاطة، متابعا: بعد تقدم النائب تواصلت مع محافظ كفرالشيخ حول المشروع وبعد دراسته شعرت بالتفاؤل.



80 مليون دولار عائد سنوي متوقع من مشروع الرمال السوداء بالبرلس

كشف الدكتور عبد الله علام "عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ سابقًا، عن أهمية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ.

وأضاف عبدالله علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء ، أنه لابد من استغلال هذا الكنز، مضيفاً أنه في حال إذا تم استغلال الرمال السوداء في البرلس ستجلب 80 مليون دولار سنويًا.



معادن اقتصادية .. خبر سار للمصريين بشأن مصنع الرمال السوداء | فيديو

كشف الدكتور وليد محرز، عضو اللجنة العلمية بالشركة المصرية لـ الرمال السوداء، القيمة المضافة التي سيدرها مشروع مصنع الرمال السوداء على الدولة المصرية، موضحا أن هناك معادن اقتصادية ستصبح منتجات من مصانع التركيز في شركة الرمال السوداء بموقع البرلس.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك معدنين الالمنيت والزيركون يتم إنتاجهما، يحتوي الأول على 48% من ثاني أكسيد التيتانيوم الذي يعتبر مادة خام أولية تدخل في صناعة الدهانات.



مجدي الطويل يروي تفاصيل فصل الرمال السوداء عن الشوائب بكراكة تحيا مصر

أكد اللواء مجدي الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، أنه من أجل تأهيل الرمال، يتم توجيه خراطيم المياه لها، لتصبح مؤهلة للعمل.

وأضاف مجدي الطويل خلال لقائه ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن ذراع كراكة تحيا مصر طولها 18 متر وتسحب الرمال، وبعد ذلك تخلطها بالمياه، وبعد ذلك يتم ضخها من خلال الخراطيم لـ المصنع ويتم فصل الشوائب عن الرمال.

للأمهات.. احذروا هذه الأمراض قد تصيب الأطفال حديثي الولادة في الأذن |فيديو

قالت الدكتورة هدى أبو موسى استشاري ورئيس قسم طب السمع والإتزان بمعهد السمع والكلام إن الأذن يحدث بها دائما مشكلتين، المشكلة الاولى تتعلق بالتهابات فى الأذن والأخرى ترتبط بعناصر وراثية.

وأضافت "هدى أبو موسى" خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "حكاوي طبية" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن عملية الرضاعة عندما تتم بشكل صحيح فان هذا الفعل يجنب الطفل العديد من المشاكل الطبية.



قالوا عاملة 96 عملية تجميل.. عفاف رشاد: نمت وصحيت لقيت نفسي تريند

كشفت الفنانة عفاف رشاد، حقيقة ما ترد بأنها اجرت عدة عمليات تجميل، خلال الفترة الأخيرة.

وقالت عفاف رشاد، في حوار مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، إن موقفها واضح من موضوع اجراء عمليات التجميل، مضيفة أن إجراء عمليات التجميل أمر منتشر بشدة خلال الفترة الأخيرة وخاصة مع تقدم الطب في هذا المجال.



عائدها 100 ألف دولار سنوياً.. قائمة بوظائف ذات رواتب عالية |فيديو

عرضت قناة العربية تقريرا بعنوان "أكثر من 100 ألف دولار سنوياً.. قائمة بوظائف ذات رواتب عالية".

وقالت نادين خماش المذيعة بقناة العربية إن الإجهاد أو الإرهاق له تأثير كبير على قدرة الموظفين على الأداء والإنجاز لكن قيمة الراتب تمثل حافزا لا يختلف عليه أحد ولكن ماذا لو كان باستطاعتك الحصول على راتب كبير مقابل القيام بجهد أقل، يبدو أن هذا الأمر ليس مستحيلا.