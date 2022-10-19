عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان بيهدده.. والدة معتز تكشف تفاصيل مقتل أبنها على يد طليق زوجته.. فيديو

والدة معتز ضحية الإسكندرية
والدة معتز ضحية الإسكندرية

أكدت والدة معتز، الذي تم مقتله على يد طليق زوجته، في الإسكندرية، أنه كان هناك مشاكل بين زوجة أبني وطليقها قبل حدوث الطلاق، معلقة “كانت تستنجد بالجيران ومنهم ابني”.

طعن مراته وحماته ونزل بلغ الجيران.. تفاصيل جريمة مأساوية تهز الإسكندرية

غرام الأفاعي.. هشم رأس زوج طليقته بـ شاكوش بدافع الغيرة ليكسر فرحتهم

وقالت والدة معتز، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن ابني واصدقائه كانوا يدافعون عنها، خلال المشاكل التي حدثت بينها وبين طليقها.

 

وتابعت والدة معتز، الذي تم مقتله على يد طليق زوجته، في الإسكندرية، أن طليق زوجة أبني كان دائما يهدد ابني، مؤكدة أن "أبني راح مضى عقد الشقة اللي طليقته هتسكن فيها وكتب كتابه عليها"

 

كان عايز يجيب مراته 

وأشارت والدة معتز إلى أن "طليق زوجة أبني استمر في تهديداته ضد أبني لما كتب كتابه عليها وبالرغم من ده ابني كان عايز يجيب مراته تعيش معانا في البيت عشان يدافع عنها"

 


 

الاسكندرية طليق تفاصيل الطلاق زوجة أب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وسموحة 2-0 في الدوري الممتاز

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد مباشر الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي الآن 1-0 في الدوري

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

48 ساعة .. خبير لوائح يفجّر مفاجأة حول قضية الزمالك وخالد بوطيب

ترشيحاتنا

هل يجوز الطلاق الصوري والزواج العرفي للحصول على معاش الزوج المتوفى؟

مدفون في الرمل .. والدة ضحية طليق زوجته بالإسكندرية تكشف تفاصيل صادمة

رئيس دولة يقيل وزير خارجيته بسبب التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

إقالة حسني عبد ربه من الجهاز الفني للإسماعيلي عقب الهزيمة أمام الأهلي

جلال الدين والسباحتان | 7 أفلام عربية تهمك مشاهدتها بـ مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد: أصبحت أكثر نضجا.. والألقاب لا تعنيني (حوار)

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

قرر عدم إعدامها.. تاجر يوزع 17 ألف كتكوت على المواطنين مجانا

فيديو

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

في لايف غريب.. سيدة تكتشف أن لها ضرة بالصدفة وحوار حاد يجمعهما

مش جاي أقطع عيش حد.. مصطفى كامل: أنا ضد الكلمات المبتذلة بالأغاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ