كان بيهدده.. والدة معتز تكشف تفاصيل مقتل أبنها على يد طليق زوجته.. فيديو

أكدت والدة معتز، الذي تم مقتله على يد طليق زوجته، في الإسكندرية، أنه كان هناك مشاكل بين زوجة أبني وطليقها قبل حدوث الطلاق، معلقة “كانت تستنجد بالجيران ومنهم ابني”.

وقالت والدة معتز، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن ابني واصدقائه كانوا يدافعون عنها، خلال المشاكل التي حدثت بينها وبين طليقها.

وتابعت والدة معتز، الذي تم مقتله على يد طليق زوجته، في الإسكندرية، أن طليق زوجة أبني كان دائما يهدد ابني، مؤكدة أن "أبني راح مضى عقد الشقة اللي طليقته هتسكن فيها وكتب كتابه عليها"

كان عايز يجيب مراته

وأشارت والدة معتز إلى أن "طليق زوجة أبني استمر في تهديداته ضد أبني لما كتب كتابه عليها وبالرغم من ده ابني كان عايز يجيب مراته تعيش معانا في البيت عشان يدافع عنها"



