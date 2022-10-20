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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أسامة الأزهري: من المكروه أن يسرف الإنسان في المياه خلال وضوئه

صدى البلد

قال الشيخ أسامة الأزهري، إن القرآن الكريم يعظم في نفس الإنسان أهمية الموادر الطبيعية، سواء مياه أو أرضوغيرها، متابعا: رسول الله أمر بالزراعة ونهي عن قطع الزراعة.

 

وأضاف "أسامة الأزهري"، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،  أنه من المكروه أن يسرف الإنسان في المياه خلال وضوئه حتى لو كان يتوضأ على نهر، متابعا: رسول الله أمر بالقضاء على التصحر.

 

واسترسل: القرآن الكريم تنبأ بحدوث سلوك إنساني سيتسبب في تدمير وفساد الأرض.

 

ولفت إلى أن مؤتمر "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة" الذى نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم يستهدف الحدسث عما يهم ويؤثر بالإنسان، موضحا أن المؤتمر انعقد أول أمس على مدار يومين وضمت وفود من 90 دولة وحضور مميز وضخم .

أسامة الأزهري الموادر الطبيعية الإفتاء التنمية المستدامة اخبار التوك شو

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