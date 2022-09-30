أسامة الأزهري: أنفقت سنوات من القراءة الواسعة حول الملحدين

قال الدكتور أسامة الأزهري، إن الإمام البغدادي وأئمة الإسلام قالوا إنه لابد أن يكون الفقيه على علم ودرايا بعلوم الطب والحساب والهندسة والفلك حتى يكون كلامه في المسائل التشريعية البحتة المرتبطة بأصل حسابي أو فلكي أو هندسي أو طبي، واقف على أرض صلبة متفهم الجذر العلمي المعرفي في كافة العلوم الذي بُنيت على أساس الحقيقة الشرعية.

وأضاف الأزهري في برنامج الحق المبين، على فضائية "دي إم سي ": أنه أنفق سنوات من القراءة الواسعة حول الملحدين ، مضيفا: حملني هذا على أن اتتبع الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، المفتوحة والمغلقة التي أرى فيها كيف يتحدث الملحد عن نفسه، فبدأت أرصد عدد لا بأس به من صفحات الشباب الملحد التي يجعل فيها عنوان الصفحة أو المجموعة "ملحد وافتخر" أو "ملحد مصري وافتخر".

وتابع: بدأت اتابع نفسية عدد من الشباب والرموز المنادين بالإلحاد فاشتم والمس إنه يرى في إلحاده حقيقه يقينيه تنزل منزلة الاعتقاد والدين".