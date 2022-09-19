أسامة الأزهري ونائب محافظ البحيرة يفتتحان معرض دمنهور الدولي للكتاب

افتتحت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بحضور فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحمد بهى الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وحازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، وإسلام بيومي وكيل الإدارة المركزية لشئون المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب، محمد حمدي رئيس الإدارة المركزية الإقليمية لغرب ووسط الدلتا بالهيئة ذ المصرية العامة للكتاب، معرض دمنهور للكتاب في نسخته الخامسة الذى تنظمه مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع مديرية الثقافة بالبحيرة والهيئة المصرية العامة للكتاب والعديد من الهيئات والمؤسسات وذلك خلال الفترة من 19 سبتمبر وحتى 28 سبتمبر 2022، بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين ورموز الأدب والفكر والثقافة والفن.

جاء ذلك خلال انطلاق أول أيام الإحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة في ضوء الجمهورية الجديدة والذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام ذكرى إنتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807م.

وقدمت د. نهال بلبع، التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي لمحافظة البحيرة والذي يخلد بطولة عظيمة قام بها أهل رشيد لتكون بطولة فاصلة وحاسمة لطرد الاحتلال الإنجليزي عن مصر.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية تنمية الوعى وبناء الانسان ونشر الثقافة داخل المجتمع من خلال القراءة باعتبارها أهم مصادر الارتقاء بالعقل والوجدان فبناء العقول هو السبيل إلى بناء الأوطان وتشكيل الوعى المتحضر الملم بثقافات الشعوب والمطلع على تاريخ مصر المجيد.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تشهد حراكًا ثقافيا غير مسبوق في ضوء تبنى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستراتيجية بناء الإنسان المصرى من كافة الجوانب ودعوته بانتهاج المسار العلمي ونشر الثقافة والمعرفة.

ولفتت نهال بلبع إلى أن معرض دمنهور للكتاب في دورته الخامسة يعد إستكمالاً لمسيرة النجاح علي مدار 4 أعوام مضت تضرب خيام المعرفة علي أرض دمنهور ودليلاً على حرص المجتمع على التزود بالثقافة المستنيرة والتى تعد أحد أهم ركائز التنمية وتفعيلاً للتواصل الحضاري بين جميع فئات المجتمع، مؤكدة علي توافر الكثير من المؤلفات والكتب بمختلف أنواعها بأسعار رمزية ومخفضة تشجيعًا للقراءة.

وقدم د. أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية التهنئة لشعب محافظة البحيرة والقيادات التنفيذية بها، مؤكداً اعتزازه بهذه المناسبة التي عبر فيها قطاع من الشعب المصري عن رفضه لكل صور وأشكال الإحتلال، وتمسكه باستقلال ووحدة وطنه.

وأكد على أهمية القراءة وتغذية العقل بالثقافة والعلوم ودور القراءة فى تشكيل وبناء الإنسان المصري وتشكيل وعيه وحمايته من الأفكار المتطرفة والهدامة لا سيما فى هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر التي نتعاون فيها جميعا لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد بمعرض دمنهور الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والذي يمتلك مجموعة كبيرة من المؤلفات والاصدارات والكتب المتنوعة والممتدة فى كافة المجالات والتي تقدم وجبة دسمة للعقل والوجدان ودورها فى تغذية وتنمية الأفكار الإيجابية.

ويتضمن معرض دمنهور الخامس للكتاب هذا العام العديد من الفعاليات بمشاركة أكثر من 30 دور نشر ،وعروضا فنية على مدار اليوم بالمسرح الرومانى و عقد ندوات ثقافية وأدبية وفنية بقاعة المؤتمرات وورش تستقبل البراعم للابداع والتميز الي جانب ركن الأزهر وركن الكنيسة وركن السياحة والبيئة بالإضافة إلى عمل مسرح عرائس ومسابقات ثقافية للأطفال.

كما تتضمن فعاليات اليوم الأول عقد ندوة لفضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية حول تجديد الخطاب الديني يديرها محمد القصاص ولقاء حول رواية "ماكيت القاهرة" مع الروائي طارق إمام يديرها دكتورفارس عبد الشافي وحفل ترفيهي للأطفال للساحر هاني شو بالمسرح الروماني.

بالإضافة إلي حملة للتبرع بالدم علي مدار اليوم تهدف إلي رفع الوعي لدي أفراد المجمتع بثقافة التبرع و أهمية المشاركة في حملات التبرع من أجل إنقاذ حياة المواطنين والمصابين وتحسين صحة المرضى.

حضر الافتتاح أحمد الهواش مدير مكتبة دمنهور العامة، محمد البسيوني مدير مديرية الثقافة بالبحيرة وممثلي مؤسسة حياة كريمة.