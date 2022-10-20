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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنسبة 51.3%.. ننشر أهم 5 دول مستوردة للمواد العازلة من مصر خلال 2022|بالأرقام

صدى البلد

استحوذت 5 دول على 51,3 % من صادرات مصر من المواد العازلة بقيمة 13,338 مليون دولار في مقابل 8,821 مليون دولار بنمو 51,2%.
 وأضاف تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والذى حصل “صدى البلد”  على نسخة منه أن دولة اتحاد نيجيريا حلت بالمركز الأول بقائمة أكبر  الدول المستوردة للمواد العازلة المصرية بقيمة 5,733 مليون دولار في مقابل 3,843 مليون دولار بنمو 49%.
 وجاءت ليبيا في المركز الثاني بالقائمة بقيمة 3,521 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- يونيو 2022” لتبلغ 3,521 مليون دولار مقابل 1,956 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 80%، تليها الهند بقيمة 1,556 مليون دولار في مقابل 979 ألف دولار.
 واحتلت فيتنام المركز الرابع بقائمة أكبر الدول المستوردة للمواد العازلة من مصر بقيمة  1,364 مليون دولار في مقابل 1,066 مليون دولار بنمو 28%، تليها كينيا بقيمة 1,164 مليون دولار في مقابل 977 ألف دولار.

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