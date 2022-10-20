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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رومانسية.. شاهد أحدث ظهور لكريم فهمي برفقة زوجته

صدى البلد

حرص الفنان كريم فهمي، علي مشاركة  جمهوره  صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كريم فهمي بإطلالة رومانسية برفقة زوجتة دنيا البناوي ، مما حازت علي اعجاب متابعية.

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ونفي الفنان كريم فهمي تعاقده علي عمل درامي لرمضان القادم 2023، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب كريم فهمي في تويتة له: “لحد دلوقتي انا مامضتش اي مسلسل لرمضان ٢٠٢٣ مع اي جهة او منتج عشان بيوصلني كلام كتير مش صح، لو استقريت هقول”.


يذكر ان أخر عمل درامي للفنان كريم فهمي، مسلسل "ونحب تانى ليه" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إيهاب فهمى، تارا عماد، إسلام جمال، علا رشدى، إيمان السيد، سليمان عيد، عماد رشاد، سمر مرسى، كارولين خليل، صبا الرافعى.

أعمال كريم فهمي الفنان كريم فهمى دانيا البناوي زوجة كريم فهمي دنيا البناوي

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